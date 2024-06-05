開車射殺瀕危東方白鸛　陸男「想吃野味」被判刑5年3個月

▲「東方白鸛」全球數量不到一萬隻。（圖／翻攝中新網）



記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇4名男子去年8月結伴外出「打野味」，用氣槍射殺了2隻保育類的瀕危鳥類「東方白鸛」。法院近日宣判，4人被判5年3個月至4年不等的刑期，並處人民幣5萬元至3萬元不等的罰金。

根據陸媒報導，楊姓、劉姓、李姓、熊姓4名男子2023年8月12日下午相約外出「打野味」，在淮安市淮安區蘇嘴鎮章集村附近發現田間有4隻白色「大鳥」。

▼4人射殺瀕危鳥類「東方白鸛」被判刑。（圖／翻攝江蘇法院）



4人明知這4隻白色「大鳥」是野生動物，仍拿出氣槍射擊，並在大鳥逃亡時，駕車持續追逐、射擊，導致其中2隻大鳥喪失行動能力。4人打算將2隻大鳥裝袋運走時，附近村民趕上來阻止，他們還打算含糊蒙蔽村民，但在村民的堅持下，4人只得將大鳥留下，駕車逃離現場。

村民發現2隻大鳥受了重傷，馬上打電話報警，但大鳥並沒有等到救援，很快就死去了。警方鑑定之後認定，2隻慘死鵝大鳥是被列入保護動物名錄的東方白鸛。

法院近日針對此案宣判，稱4人違反野生動物保護法規，實施危害珍貴、瀕危野生動物東方白鸛的行為，已構成危害珍貴、瀕危野生動物罪，依法分別以危害珍貴、瀕危野生動物罪判處4人有期徒刑5年3個月至4年不等的刑期，並處人民幣5萬元至3萬元不等的罰金。

東方白鸛被IUCN列為瀕危物種，在中國大陸屬於「國家一級重點保護動物」，全球數量不到一萬隻。