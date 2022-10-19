吉林西部發現近2千隻東方白鸛　過去幾十年最多出現不到1千隻

▲吉林西部發現近2千隻東方白鸛。（圖／翻攝中新網）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸吉林省白城市鎮賚縣的莫莫格國家級自然保護區近日發現了近2000隻瀕危鳥類東方白鸛。中國野生動物保護協會吉林白城護飛隊隊長潘晟昱表示，這是幾十年來在這片濕地上發現東方白鸛最多的一次，之前最多也不到1000隻。

根據《中新網》報導，東方白鸛是全球瀕危物種，全球僅有9000隻左右，此次發現東方白鸛的地方距離嫩江主江道一公里左右。

潘晟昱提到，今年，東北降水量較往年偏多，流經松嫩平原的嫩江水量豐沛，江岔及周邊濕地植被茂盛，魚蝦螺類也豐富。

報導提到，東方白鸛性寧靜而機警，這次或許是「鸛多勢眾」，膽子大了起來，巡護人員距它們兩三百米時也沒有飛走。

東方白鸛的嘴巴長且堅硬，是捕魚的利器。它們在水中排成一隊，朝著一個方向拉網式推進，走到岸邊再折返回來。

潘晟昱說，與大多數鳥類不同，東方白鸛不會鳴叫，但這並不影響它們之間的交流，它們會上下喙相互叩擊發出類似敲擊竹筒的「噠噠」聲來傳遞信號。

歷史上，莫莫格濕地是東方白鸛的重要繁殖地和棲息停歇地，由於氣候乾旱和棲息環境改變等原因，它們一度被迫離開。近些年，隨著當地生態環境向好，東方白鸛陸續重返故土。

潘晟昱還說，目前，莫莫格國家級自然保護區及公益組織在莫莫格濕地建設了人工巢，供東方白鸛繁殖使用。鎮賚縣林草局也採取了多項措施實施保護。據觀測，今年夏天有10多對東方白鸛住進了「新房」，繁殖成功率較高。

潘晟昱也提到，保護區和護飛隊現已成立聯合巡護小組，重點保護這群東方白鸛，並同步開展野外監測調查工作。