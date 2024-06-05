廟東黑店又出事！年輕妹被洗腦到半夜　噴8萬買保養品嚇傻求助

▲大學畢業生遭洗腦到半夜，噴8萬買保養品嚇傻求助消保官。（圖／台中市法制局提供）



記者游瓊華／台中報導

位在台中知名廟東夜市、屢屢傳出消費糾紛的泊姿美容豐原旗艦店（怡豫）又遭檢舉，家住彰化、一名大學剛畢業的24歲年輕女性4 月6日經過廟東夜市時，遭洗腦推銷10萬2000元保養品，並向融資公司分期，事後反悔想退費被拒絕，直到深夜11點45分，受害者只能妥協，先付1萬7000元現金，剩餘款6萬多元的貨款，仍須分期付款。

台中市法制局消保官康馨壬表示，美容的消費爭議在公平會數次裁罰後,「高爭議性」的案件已有減少，和解率也增加。不過，豐原廟東的怡豫公司案件卻不減反增，且消費者欲以7日內要求退費，業者也會以實體店面無7日猶豫期為由拒絕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從店家提供的商品明細單中可看到離譜價位，包括柔敏晶凍100 ml，一瓶要價1萬6800元；加上洗卸組合、凍膜、黃金角質等，加上儀器等贈品，總共價格10萬2000元。

康馨壬提到，簽下該張單據契約的消費者，是24歲的年輕女性，家住彰化，她遭業者遊說引導到店內購買美容產品，業者簽約時以消費者住家較遠，說服消費者當場拆封商品，再用包裝已拆為由，拒絕消費者解約退費，而消費者返家後發現狀況不對，想要退費，業者又要求消費者必須當晚回到店內退費，消費者獨自一人在店裡，被遊說到深夜11點45分，最後只能同意刪了幾個品項，簽了單據走人！

康馨壬提到，希望以這個案例提醒消費者，不論是簽署買賣契約抑或和解契約，都要多想一秒鐘，並且勇敢說「不」，目前也協助消費者解決後續事宜。