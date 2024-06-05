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拜登稱「願出兵保衛台灣」　國民黨重申：台灣安全採「2D戰略」

▲▼朱立倫 陳永康 國民黨智庫諾曼第登陸80週年省思國家安全座談會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 國民黨智庫諾曼第登陸80週年省思國家安全座談會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

在諾曼第登陸80周年前一天，國政基金會國家安全組舉行「諾曼第登陸80周年省思國家安全」研討活動，國民黨主席朱立倫強調，維護國家安全不分黨派，國民黨主張雙D戰略，一方面要有國防力量保衛國家（Defense），一方面與對岸、國際要有交流對話（Dialogue），賴清德總統上任以來，國內製造對立，昇高兩岸衝突，促進和平、減少爭議是國家領導人的責任，不希望台灣便最危險的地方。

海軍備役少將夏光亞說明，諾曼第登陸的歷史及其兩棲作戰對我國如何防範中共犯台的影響，80年前盟軍選擇諾曼第作為登陸地點，主要原因是諾曼第不僅具有寬達100公里、縱深達20公里的廣闊海灘，在灘頭後方也有暢通的聯外道路；另外就是船團航渡的考量，以及在諾曼第戍守的德軍戰力較弱；而登陸諾曼第之所以能成功，主要原因包括：第一，精確掌握氣象變化，形成對德軍的奇襲；第二，有效實施戰略欺敵，讓德軍對登陸地點做出錯誤的判斷；第三，集中優勢兵力並掌握制空與制海權；第四則是協調合作的兩棲登陸部隊。

在共軍對台實施三棲進犯部分，夏光亞說，根據去年7月國民黨軍系立委陳永康主導的「2023TTX區域安全兵推」，若以2027年為場景，屆時共軍可用於三棲進犯的兵力部分，包括東部戰區與南部戰區的6個陸軍兩棲合成旅與4個陸戰旅，合計約10個旅可用於兩棲攻擊，軍用船艦部份共軍估計可動用的戰車登陸艦約44艘、071型綜合登陸艦約12艘、075型兩棲突擊艦約6艘；另外加上隨艦透過直升機實施空中機動作戰的部分，精要統計第一波攻台兵力可達到4萬1千217人。

夏光亞少將也根據諾曼第登陸戰的經驗教訓，指出共軍要對台實施登陸作戰，其實遠比想像中困難。首先是台灣的海灘退縮情形非常嚴重，使得台灣真的可實施登陸的沙灘僅剩下金山到八里、桃園新豐到新竹南寮、台中高美、台南喜樹、高雄林園、屏東嘉祿堂、宜蘭與台東知本等8處；但即便是這8處，也充滿許多人工海堤、消波塊、魚塭、風力發電機組，海灘後方也缺乏足夠的展開空間，使台灣本島其實已經沒有可執行正規兩棲登陸作戰的灘頭。至於外界強調的共軍氣墊登陸艇，受限於浮升能力限制，也無法有效地突破台灣海岸線上的人工海堤與消波塊。

陳永康表示，從共軍東部戰區的資料可得知，這次是中共演練其「一體化聯合作戰」能力；而就國軍作為來看，雙方都能克制，也確保將共軍排除在24海浬之外。綜上，我們應以方法論從國家安全戰略角度探討核心問題，像是能源安全、海纜、電網、醫療、通訊及網路安全等問題，而不是直接談美方介入等，如此過於狹義。

陳永康說，可從共軍這次演習反想定，反推中共各項對台策略及可能手段，因此我們可用共同圖像制訂整體國家安全戰略，確保交通安全、網路安全、能源安全及經濟安全等，才能有效嚇阻中共犯台意圖。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正強調，從今年1月13日總統選舉後到現在，中共對台灣發動了數波軍事與經貿方面的壓力測試與脅迫；而這些施壓行動雖然對台灣造成很大的影響，卻並未引起國際社會的強烈反對，顯示中共正透過一系列、計畫性的行動，一方面對台施壓並傳送政治訊號給台灣與國際社會，同時又能讓國際社會找不到立即反應的藉口，避免引發美國和周邊國家的軍事反應，值得政府和國人警惕。

美國國務院國家安全訪問學人洪榮一則提醒，雖然美國總統拜登再度表態說如果中共試圖片面改變現狀，美國不排除動用美國軍力防衛台灣；但美國上下真正關切的，是台灣究竟有多少自我防衛的決心。洪榮一說，其他國家衡量台灣自我防衛決心的標準，第一是國防經費的多寡，第二則是國軍部隊的編現比，而國軍目前人力的狀況很令人憂心；這又使得其他國家對台灣的義務役產生問號，因為台灣的義務役只要服役一年，低於韓國和新加坡。

中央研究院研究員宋燕輝指出，在南海問題上，台灣應該先增加自己的主權權利和管轄權，然後才與相關國家進行對話。宋燕輝表示，相較於菲律賓在日前的「香格里拉安全對話」中，讓南海問題成為主要焦點；我們政府對這一陣子的南海衝突，似乎未提出我們的主權及主張，對7、8月份即將召開的東協安全對話，尚未做好準備。宋燕輝擔心，今年就是南海仲裁案滿8周年，如果賴清德政府繼續「蔡規賴隨」，選擇在南海問題上無所作為，則中華民國對南海的主權權利和管轄權與影響力將會逐漸喪失。

最後，朱立倫強調，國家安全不分彼此，作為負責任的在野黨，國民黨會不斷地提出國家安全戰略思維及具體作為，希望民進黨政府能虛心以對，以具體行動及作為捍衛中華民國、保衛台灣安全。

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