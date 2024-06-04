3星座「最會惹另一半生氣」！調皮射手就愛捉弄你





▲有些情侶打打鬧鬧已成日常。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

在交往過程中，哪對情侶沒有些小口角與爭吵，但你的另一半是否常常一不小心就踩到你的雷區，讓人瞬間火到不行？陸媒《搜狐網》星座專欄即盤點「3星座」很容易惹對方生氣，愛打鬧、嘮叨碎念的模式幾乎已成日常。雖然當下難以忍受伴侶的胡鬧，但時間久了似乎也習慣這種相處方式，不會傷到感情的根本。

「3星座」最容易惹怒另一半：

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1.雙魚座

在感情中最難以安靜的星座，雙魚座談戀愛時不時就想「搞事」，讓平靜的湖面泛起漣漪。他／她們很喜歡逗弄另一半，讓對方不滿的小情緒不斷累積，直到某次爭吵直接引爆。調皮愛胡鬧的個性，總是讓伴侶措手不及。

2.射手座

射手座愛玩愛鬧，即使談戀愛時也是如此，相當做自己。最愛捉弄另一半的他／她們，只要一想到怪招，就想在對方身上試驗一下，一不小心還真的把對方惹毛了。好在射手座事後態度良好，能得到伴侶的原諒。

3.處女座

話多愛碎念的處女座，當然只對自己在乎的人才會如此，只有真正喜歡一個人，他／她們才會百般挑剔，即使脾氣再好的另一半當下也會被唸到煩。處女座一旦發現對方生氣了，就會摸頭示好，讓人心情如洗三溫暖。