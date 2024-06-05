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社會 社會焦點 保障人權

丸龜烏龍麵暫放桌上如廁！返座驚見陌生人爽嗑　他傻眼怒報警

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市士林區新光三越美食區傳出有消費者食物被偷吃。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

這樣觸法喔！北市天母新光三越發生罕見偷吃案，29歲田姓男子在B3層的「丸龜烏龍麵店」買了烏龍麵、炸魚及炸花枝等餐點，在用餐途中暫離去如廁，回到座位時，驚訝地發現陌生男子正在大快朵頤其食物，隨即報警。天母派出所火速抵達現場，以竊盜及侵占罪嫌將42歲吳姓男子函送士林地檢署偵辦。

天母派出所表示，4日晚間6時許接獲報案指出「新光三越美食區有人偷吃顧客餐」，隨即抵達現場了解。29歲田姓男子傻眼說明，在丸龜烏龍麵店點了一份烏龍麵、炸魚和炸花枝，準備在美食區用餐，過程中，離開座位去洗手間，幾分鐘後返回座位，卻發現餐點已被一名陌生男子食用。

▼吳姓男子偷吃別的顧客餐點遭送辦。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

偷吃的吳男在面對警方時解釋稱「我看到餐點放在桌上無人食用，才誤以為是可以隨意取用的免費食品」，故拿起來吃；田男則強調，餐點都是自己購買的，並非公共食品。

據了解，吳姓男子為新北人，平常打零工為業，雙方當下無法達成賠償和解，田男堅持提告，警詢後依竊盜和侵占罪嫌將吳男函送地檢署偵辦。

天母派出所副所長王凱弘呼籲，意圖為自己所有而竊取他人之物品、商品，觸犯刑法竊盜罪，民眾如未經他人允許，切勿擅自拿取、食用他人物品，避免誤觸法網。

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