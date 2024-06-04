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大陸 大陸焦點 特派現場

「你要改進防盜！」　小偷凌晨行竊…囂張留下手機號碼和字條

▲▼小偷凌晨行竊還留下字條。（圖／翻攝自微博）

▲桑男凌晨行竊還留下字條。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

上海浦東一名樊先生日前進公司發現，電腦及手錶不見了，小偷竟還留下一張字條大言不慚地寫下「你要改進防盜，想拿回東西就連絡我」，留下電話號碼。警方當日下午循著監視器畫面找到了桑姓男子，並進行逮捕。

據《光明網》報導，5月17日上午，樊先生走進上海市富城路上自己供職的公司大門時，發現很多電腦被堆疊在一個工位上，本以為是清潔阿姨打掃時移動的，沒想到電腦拿開後，下面壓了本筆記本，攤開的那頁寫滿了字，竟是「樑上君子」留下的。

對方大言不慚地表示，自己只偷了一台電腦和一支手錶，還寫道「你要改進防盜」。甚至留下了自己的手機號，振振有辭聲稱，自己不要東西只要錢，公司可聯繫他「贖回」被竊物品。

▲▼小偷凌晨行竊還留下字條。（圖／翻攝自微博）

▲監視器畫面拍下桑男行竊。（圖／翻攝自微博）

字條上寫著，「老闆你好，我拿走了一支手錶和一台電腦。你要改進防盜，還有幾支手機和電腦我沒拿，怕你公司有太大的影響。你如果想要電腦和手機，就聯絡我……。」

警方接獲報案後，隨即展開調查發現，17日凌晨時分，有一名可疑男子從公司牆外翻越進入。過了約半小時，這名男子再次從原處翻出，背上比來時多了一個包包。根據對方留下的電話，警方比對了資料，確認這名男子就是竊賊桑男。

5月17日14時30分，鐵路警方在火車上將桑男抓獲，當場繳獲全部被盜物品。目前，犯罪嫌疑人桑男已因涉嫌竊盜被刑事拘留，案件正在進一步調查中。

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