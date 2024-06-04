　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

母相驗遺體沒到場…唐治平還在醉現身警局！檢指示：直接到地檢署

▲▼ 唐治平73歲母親身亡，表妹抵達殯儀館相驗 。（圖／記者陳以昇攝）

▲唐治平73歲母親身亡，表妹抵達殯儀館相驗，唐治平則未現身 。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者黃宥寧、陳以昇、戴若涵／新北報導

藝人唐治平的73歲母親3日下午1時許被發現陳屍於社區頂樓，但唐治平疑似喝醉酒，不知母親已去世，警方請他指認時，他還二度否認這是他母親，檢方相驗遺體時，唐治平並未到場，他直到4日傍晚才到分局，警方告知他，檢方指示，要他到士林地檢找檢察官。

據了解，唐治平與母親1日發生爭執，唐母當日凌晨1時許拿著鑰匙、磁扣前往頂樓，接著便沒有下樓，3日下午有住戶前往頂樓曬衣時，才發現唐母已死亡。

警方要求唐治平到場指認遺體時，唐治平渾身酒氣，二度否認「這不是我媽媽」，直到唐治平的表妹到場才完成認屍。4日下午3時許唐母遺體移至板橋殯儀館進行相驗，但因唐治平未現身，無法開立死亡證明書，唐母遺體只能暫時冰存板殯。

▲▼唐治平73歲母親身亡，表妹抵達殯儀館相驗 。（圖／記者陳以昇攝）

唐治平稍早終於現身淡水分局，但他精神狀況不太好，疑似還有點醉，無法進行筆錄，且員警告知他，檢察官指示唐治平直接到士林地檢署找檢察官，因此他傍晚5時40分便離開警局。

檢方指出，已知唐治平4日確定不會前往士林地檢署，將另行通知。另外，初步相驗結果出爐，唐母死因無外力介入，因此不進行解剖。

ET快訊
快訊／唐治平將被換角　大愛台證實
才剛選出首位女總統！　墨女市長街頭遭轟19槍慘死
獨／恐怖畫面！人妻竹筷「掰成4截吞下肚」氣老公　
鑰匙狂刺頭37下再飛踢...他慘死　保全判無期
屎攻南韓原因？北韓爆重大船難「90官兵身亡」
晴空匯變「毒氣室」！現場勘查揪真相：防火填塞未確實

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台11線越級對撞大貨車！白車爛毀驚悚畫面曝　無照男斷手送醫

不服班長糾正「餐廳裡推他倒地」　菜二兵判拘40天...還要賠10萬

晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」！現場勘查揪真相：防火填塞未確實

母陳屍頂樓「開不出死亡證明」　唐治平失聯…原來是在睡午覺

母相驗遺體沒到場…唐治平還在醉現身警局！檢指示：直接到地檢署

桃園女師性侵小六男童還產子　一審重判17年半高院今首開庭

擺豬頭、潑臭鯡魚！討債集團超狠手法曝　中警破8起幫派滋事

快訊／欣興併購旭德爆內線交易　2公司高層多人涉案遭搜索約談

頭過身沒過畫面曝！永和限高桿「秒軟」狂晃　環河東路僅1道通行

拒挖角竟沒命！鑰匙戳頭37下再遭飛踢慘死　殺人保全員判無期

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

健身教練教你練腹肌　授5動作每天20下3組

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

調戲鸚鵡餵空氣零食　牠轉頭罵一字髒話

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

佩甄看呆！陳沂錄影和李妍瑾爆衝突　「還原兩人私下真實互動」

台11線越級對撞大貨車！白車爛毀驚悚畫面曝　無照男斷手送醫

不服班長糾正「餐廳裡推他倒地」　菜二兵判拘40天...還要賠10萬

晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」！現場勘查揪真相：防火填塞未確實

母陳屍頂樓「開不出死亡證明」　唐治平失聯…原來是在睡午覺

母相驗遺體沒到場…唐治平還在醉現身警局！檢指示：直接到地檢署

桃園女師性侵小六男童還產子　一審重判17年半高院今首開庭

擺豬頭、潑臭鯡魚！討債集團超狠手法曝　中警破8起幫派滋事

快訊／欣興併購旭德爆內線交易　2公司高層多人涉案遭搜索約談

頭過身沒過畫面曝！永和限高桿「秒軟」狂晃　環河東路僅1道通行

拒挖角竟沒命！鑰匙戳頭37下再遭飛踢慘死　殺人保全員判無期

快訊／唐治平母喪爛醉「警方找上門」　大愛台證實：新作會換角

台11線越級對撞大貨車！白車爛毀驚悚畫面曝　無照男斷手送醫

73.9萬起、接單已近400張　現代「小改款Venue」正式上市！

私密處好癢！她「用養樂多洗」醫驚呆　教11招防感染：毛要剪

桃市醫院掀關床海嘯！3個月879名護理師離職　衛生局長說話了

「台東青．慢實力」產業行銷記者會力推夏雪芒果+熱氣球嘉年會

大台南公車導入多項智慧科技　提供民眾更優質候車環境

「趙露思狀態」衝上熱搜！網見素顏自拍驚呼：腫了？　粉絲急護主

鴻海AI算力中心落地高雄「估2026年完工」　攜手輝達布局日本

新冠併發症+263！1歲童發病2天「嘴唇發紫」才確診　收治加護病房

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

社會熱門新聞

唐治平母陳屍社區頂樓！被發現已現屍斑

母陳屍頂樓亡！唐治平竟兩度否認是媽媽

教召強碰出國！　他選出國結果GG了

身體不適請假回租屋處…39歲女警「送醫不治」！

新竹女議員偷吃律師！同床半裸大腿跨身上

唐治平神隱！媽媽「開不出死亡證明」

獨／住家被搜出大麻　律師淪被告

唐治平還在醉現身警局！檢指示：直接去地檢署

替宅宅平反！中捷長髮男：欣梅爾一定會這麼做

血腥畫面曝！新竹8惡煞闖酒店包廂砍人

雨傘哥與長髮男「握手和好」　自嘲：我準度不佳

駕駛血染上衣驚悚急喊：我前面還有車

即／蘇花崇德隧道北端坍方　雙向交通阻斷

即／永和大樓保全與酒醉住戶扭打　突倒下命危送醫

更多熱門

相關新聞

唐治平母喪爆失聯「找到人了！」

唐治平母喪爆失聯「找到人了！」

男星唐治平母親4日驚傳死訊，他卻渾身酒氣、精神不佳，甚至拒絕承認死者是自己母親。經紀人晚間則發出聲明表示：「謝謝大家對治平哥的關心，我們非常擔心他目前的情況，也已經聯絡上他的人，也要去跟他會合，會陪伴他，等了解清楚再一併陪著他跟大家做個說明，謝謝，沒有解約這種不實傳言。」

甜心爹偷拍踢鐵板　正妹拆記憶卡怒報警

甜心爹偷拍踢鐵板　正妹拆記憶卡怒報警

唐治平神隱！媽媽「開不出死亡證明」

唐治平神隱！媽媽「開不出死亡證明」

警方聯絡不上唐治平！73歲母相驗僅表妹到場

警方聯絡不上唐治平！73歲母相驗僅表妹到場

唐治平背債「騎單車通勤」往返淡水、北市府

唐治平背債「騎單車通勤」往返淡水、北市府

關鍵字：

唐治平地檢署士林地檢署

讀者迴響

熱門新聞

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

唐治平母陳屍社區頂樓！被發現已現屍斑

母陳屍頂樓亡！唐治平竟兩度否認是媽媽

社群平台X新政策正式開放「上傳成人內容」

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！Soya發聲回3字

YTR證實出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」

快訊／3-4月千萬發票誕生17名幸運兒　5人超商消費中大獎

44萬YTR劈4年女友　「短髮小三」曝光：對不起

唐治平經濟陷困境求戲拍

即／巴菲特波克夏突崩99.97%　投資人嗨：搶到賺翻

許維恩家中顧娃「沒穿內衣」

「超正3位親姊」包圍畢業弟！姊姊IG發聲了

國小出現蛇　師上最棒生命教育

更多

最夯影音

更多

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面