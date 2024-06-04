母相驗遺體沒到場…唐治平還在醉現身警局！檢指示：直接到地檢署

▲唐治平73歲母親身亡，表妹抵達殯儀館相驗，唐治平則未現身 。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者黃宥寧、陳以昇、戴若涵／新北報導

藝人唐治平的73歲母親3日下午1時許被發現陳屍於社區頂樓，但唐治平疑似喝醉酒，不知母親已去世，警方請他指認時，他還二度否認這是他母親，檢方相驗遺體時，唐治平並未到場，他直到4日傍晚才到分局，警方告知他，檢方指示，要他到士林地檢找檢察官。

據了解，唐治平與母親1日發生爭執，唐母當日凌晨1時許拿著鑰匙、磁扣前往頂樓，接著便沒有下樓，3日下午有住戶前往頂樓曬衣時，才發現唐母已死亡。

警方要求唐治平到場指認遺體時，唐治平渾身酒氣，二度否認「這不是我媽媽」，直到唐治平的表妹到場才完成認屍。4日下午3時許唐母遺體移至板橋殯儀館進行相驗，但因唐治平未現身，無法開立死亡證明書，唐母遺體只能暫時冰存板殯。

唐治平稍早終於現身淡水分局，但他精神狀況不太好，疑似還有點醉，無法進行筆錄，且員警告知他，檢察官指示唐治平直接到士林地檢署找檢察官，因此他傍晚5時40分便離開警局。

檢方指出，已知唐治平4日確定不會前往士林地檢署，將另行通知。另外，初步相驗結果出爐，唐母死因無外力介入，因此不進行解剖。