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社會 社會焦點 保障人權

檢警4程序確定遺體身分！唐治平堅不指認　母將成有名無主屍

▲▼唐治平現身派出所 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲唐治平4日到派出所領相驗屍體證明書。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

藝人唐治平73歲母親昨(3日)下午1時許被發現陳屍在社區頂樓，警方依據客觀辦案，已確認遺體是唐母。昨(4日)檢方於板殯相驗，由於僅有一位非血親的「表妹」到場，唐治平母親的遺體只能暫時冰置板殯，相關所有人都已經指認，遺體就是唐母，但就只有親兒子唐治平始終不願指認遺體就是媽媽，因此唐母媽媽要入土為安，還有重重關卡。

唐治平4日晚間到派出所領取「相驗屍體證明書」後，按照流程，今5日要到地檢署報到，若唐治平未現身，媽媽遺體便會成為「有名無主屍」，在政府公告25天後，會交由政府集體處理。

若唐治平今5日有到士林地檢署報到，向檢方正式確認後，檢方會再給唐治平「新的相驗證明」上頭註記可領回遺體，而這份證明是經由淡水警方客觀辦案，包含親屬指認、監視器畫面、社區鄰居以及死者證件，證明遺體就是唐治平的母親。唐治平領了檢察官所發證明書，也等於認屍。

接下來便會到板橋殯儀館做「領大體」手續，若家屬領回後，媽媽就能入土為安，然而，若唐治平沒有領回遺體，遺體則會一直冰存在新北殯葬處，殯葬處這邊只能不斷道德勸說，請家屬領回，而冰存費用一天是800元，家屬若要領回要繳清費用才能辦後事。

▲▼唐治平現身派出所，領取母親的死亡證明。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 唐治平73歲母親身亡，表妹抵達殯儀館相驗 。（圖／記者陳以昇攝）

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