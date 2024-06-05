連日豪雨台21線「落石砸下樹枝橫路中」　東勢警雨中徒手清除

▲▼山區道路暗夜倒樹落石擋道，員警摸黑徒手搬離防止意外發生。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

連續豪大雨造成台中市新社台21線2公里處，落石砸落斷裂樹枝橫躺路中，嚴重影響道路通行及行車安全，東勢警分局福中所副所長張茂升與警員李柄逸，昨（4日）晚間21時30分接獲報案後，立即趕赴現場，並以徒手搬運方式，迅速排除障礙，恢復道路通行，確保往來人車安全。

天空仍然下著大雨，而台21線2公里處路段漆黑一片，沒有任何路燈照明。張茂升副所長與李柄逸警員在惡劣的天氣條件下，利用巡邏車的車燈進行照明，以確保自己能清楚地看到障礙物的情況。在雨水和漆黑的雙重挑戰下，兩名警員徒手搬運著斷木和落石，逐步恢復道路的通行。儘管現場環境惡劣，兩名警員在處理障礙物的過程中依然保持高度的警惕。經過兩人的努力，終於成功清除路面的所有障礙物，恢復了道路的正常通行。

福中派出所所長張俊盈提醒大家，近來午後雨勢不斷，山區樹木、土石容易鬆動崩落，往來用路人行經山區路段，應減速慢行並提高警覺，注意車前狀況，確保行車安全，避免發生危險。東勢分局分局長林中興表示，警察的職責不僅僅是維持治安，更是在人民需要的時刻挺身而出。副所長張茂升與李柄逸警員展現了高度的責任感和敬業精神。他們不僅是同仁的楷模，更是風雨無阻的守護者，用實際行動詮釋了人民警察的良好形象。