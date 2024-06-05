花蓮推動綠色辦公　2天3場說明會宣示5大指標

▲花蓮縣政府為推動淨零綠生活，鼓勵全民參與共同建立綠色辦公環境。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為推動淨零綠生活落實，綠色辦公宣導，鼓勵全民參與，共同建立綠色辦公環境，於6月3日及6月4日在花蓮縣北、中、南區舉辦三場次響應綠色辦公及環保旅館宣導說明會，落實環境永續理念，達成2050淨零排放目標。

▲▼花蓮縣政府於北、中、南3區辦理說明會，落實環境永續理念。

縣長徐榛蔚表示，綠色辦公不僅是一項宣傳，更是一種行動，是所有經營者和主管積極參與。為了實現這一目標，花蓮縣政府配合環境部政策，彙整多項簡單易行的「綠色辦公」措施，包括節約資源、紙張雙面使用、多採視訊會議、環保產品優先採購、參與環保活動以及加強對員工環境教育宣導等。透過政府機關的帶頭示範，期望能夠逐步形成全國機關單位、學校、企業和公司優先加入的綠色辦公氛圍，進而推廣至一般社會大眾，有效落實綠色生活理念。

為使民間企業及團體了解綠色辦公實質內容及操作步驟，於宣導說明會分別就「節省資源」、「源頭減量」、「綠色採購」、「環境綠美化」和「宣導倡議」5大指標，鼓勵各界響應綠色辦公措施，期使企業、機關、學校或團體共同響應，並對員工推廣綠生活訊息者，除了員工辦公更環保之外，又可節省成本及兼顧員工健康、安全。

環保局指出，「綠色辦公」不僅僅是在辦公室中實踐節約，更是一種對環境的負責任態度；透過營造對環境友善的辦公空間，帶動員工一起實踐綠色辦公，進而在日常生活中貫徹環保理念，共同建立綠色辦公新風尚。

