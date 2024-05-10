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大陸 大陸焦點 特派現場

陸老闆在車內午睡「高血壓都緩解了」　超狂「養生語錄」惹議

▲大陸創維汽車創辦人黃宏生。（圖／翻攝微博）

▲大陸創維汽車創辦人黃宏生。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸創維汽車創辦人黃宏生近期對外宣稱，創維汽車有助於養生，他在創維汽車裡午睡10年，180多的高血壓，沒吃藥都恢復正常了。話題一出瞬間引起網友熱議，還引起外界對其電動車保健養生「虛假宣傳」疑慮。對此，創維汽車工作人員回應稱，黃總只是分享個人的體驗。

▲大陸創維汽車創辦人黃宏生。（圖／翻攝微博）

《紅星新聞》報導，這不是黃宏生第一次講「養生語錄」，他還曾稱，「要為車主提供深度睡眠與深度養生，讓每一個車主實現百歲人生。」；「如果你存在著亞健康、睡眠不好、過度疲勞，你可以嘗試著創維汽車給你帶來健康的身體，穩定的事業，另外還可以實現百歲人生。」

據了解，黃宏生在出席一項活動時，站在一輛創維汽車前表示，「在過去十年裡，雷打不動地每天去車裡午睡，高血壓從180多恢復到正常，沒有吃任何一顆藥，呼吸道感染也治好了，這些年沒有發過燒，免疫力提高了，習慣性腹瀉也消除好了。」

黃宏生曾提到，年輕人最可怕的不是沒錢，而是一定要對錢有概念，叫一次車30元（人民幣，下同）等於坐公車一個月；看一場電影50元等於買兩本四大名著；喝一杯星巴克40元等於買一箱娃哈哈營養快線；吃一頓火鍋200元等於買20斤豬肉，全家人一個月的買肉錢；買一台蘋果手機10000多元，等於可以買給家裡添置一台空調、一台洗衣機、一台電視機、一台掃地機、一台烤箱微波爐，完全夠把家裡的傢具全部添置齊全。

對於黃宏生對自家品牌電動車的「理解」，汽車業專家認為，「在車上安裝具有養生功能的設備，更多來說還是一種噱頭。」另有醫學專家強調，車上安裝的主動睡眠促進技術只有檢測功能而無治療功能，「過度宣傳其醫療效果，有偷換概念和誇大宣傳之嫌。」

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