「沒戴安全帽」街頭狂飆！19歲少女撞樹當場死　生死瞬間曝光

▲哥倫比亞2名19歲少女沒戴安全帽就騎車在路上狂飆，最後不幸撞樹而死，摩托車也被撞毀。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

哥倫比亞2名19歲少女在金迪奧省（Quindio）騎車時，因為沒戴安全帽，不幸在撞上路樹後當場死亡。意外發生當下的影片最近在網上曝光後，對不少網友造成可怕的衝擊，也再次提醒人們騎車時應遵守交通規則，並穿好安全裝備，以免悲劇發生。

據《每日郵報》報導，這起事件發生於5月26日。當時，19歲的庫比洛斯（Katherine Cubillos）正騎著摩托車，而同齡的友人瓦倫蒂娜（Selena Valentina）則坐在後座，拍攝2人一起從普韋布洛塔堡（Pueblo Tapao）前往蒙特內哥羅（Montenegro）的旅程。

影片中，她們對著手機鏡頭高興地大喊大叫，臉上洋溢著笑容。然而，她們2人都沒有戴安全帽，庫比洛斯甚至還多次把目光從黑暗的道路上移開，並擺出勝利手勢，不料2人卻在不久後撞到一棵路樹，從鏡頭中消失。

事故發生後，一名路過的司機發現庫比洛斯和瓦倫蒂娜倒在了路邊，於是立即報警，而警方也在趕抵現場後，宣布2人當場死亡。截至目前為止，當局還不清楚造成這起悲劇的原因，但當局正在調查這起意外是否與道路狀況或超速有關。

據Caracol電台報導，金迪奧省今年5月已發生至少10起摩托車手死亡的事故。當地摩托車俱樂部負責人聖托斯（Gustavo Santos）對一系列致命車禍表示憂慮，呼籲摩托騎士務必要注意交通安全。