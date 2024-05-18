男站騎機車！沒戴安全帽闖紅燈 　警攔查是贜車…這下慘了

▲男子在市區未戴安全帽以站立姿態騎機車，過程中又闖紅燈。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮玉里鎮一名男子日前在市區未戴安全帽，還以站立方式騎機車，過程中又闖紅燈，經巡邏員警攔查後竟發現所乘機車竟是通報的失竊機車，立即遭員警依竊盜現行犯，移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮縣警察局玉里分局玉里派出所警員曾薇珊、實訓員周聖堃日前上午執行巡邏勤務，巡經玉里鎮民國路與博愛路口時，見一名男子未配戴安全帽且站立騎乘機車闖越紅燈，已形成交通危害。

▲男子一路狂飆，殊不知員警緊追在後。

二名員警便上前立即予以攔停及詢問，男子表示自己因剛找到工作心情好，想到小時候有學過獨輪車特技，趁四周沒有民眾所以回憶一下，殊不知警方竟在後頭。

▲▼員警攔查後發現男子所騎機車竟是贓車，立刻將男子依竊盜現行犯移送偵辦。

但當員警盤查時竟發現男子所騎機車是5月10日所通報之失竊車輛；員警二話不說立刻依刑事訴訟法第87條當場逕行逮捕，並於警詢後依竊盜現行犯移送花蓮地方檢察署偵辦。

玉里分局表示，竊嫌除依法移送偵辦外，另依據道路交通管理處罰條例第31條未配戴安全帽、第53條闖紅燈及第43條危險駕車來分別舉發。

玉里分局長黃靖堯表示，維護社會治安、打擊犯罪是警察主要任務，玉里波麗士團隊追根究底依法偵辦，「犯罪零容忍」，為打擊不法，所有同仁將持續查緝，以給民眾安居樂業的居住環境。