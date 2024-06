蘋果與OpenAI合作惹惱馬斯克　揚言旗下公司「全面禁用」蘋果設備

▲馬斯克揚言旗下公司禁用蘋果設備。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

蘋果10日在全球開發者大會(WWDC)宣布,將進軍生成式AI領域並與OpenAI合作。特斯拉執行長馬斯克則表示,如果蘋果將OpenAI導入作業系統中,他可能會因為安全疑慮,禁止旗下公司使用蘋果設備。

根據CNBC報導,馬斯克(Elon Musk)在社群網站X上發文表示,對於蘋果和OpenAI是否會保護用戶訊息感到擔憂,「如果蘋果在作業系統層面整合OpenAI,我的公司就會禁用蘋果裝置,這是一種不可接受的安全危害。」

And visitors will have to check their Apple devices at the door, where they will be stored in a Faraday cage