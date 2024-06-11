蘋果與OpenAI合作惹惱馬斯克　揚言旗下公司「全面禁用」蘋果設備

▲馬斯克揚言旗下公司禁用蘋果設備。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

蘋果10日在全球開發者大會（WWDC）宣布，將進軍生成式AI領域並與OpenAI合作。特斯拉執行長馬斯克則表示，如果蘋果將OpenAI導入作業系統中，他可能會因為安全疑慮，禁止旗下公司使用蘋果設備。

根據CNBC報導，馬斯克（Elon Musk）在社群網站X上發文表示，對於蘋果和OpenAI是否會保護用戶訊息感到擔憂，「如果蘋果在作業系統層面整合OpenAI，我的公司就會禁用蘋果裝置，這是一種不可接受的安全危害。」

And visitors will have to check their Apple devices at the door, where they will be stored in a Faraday cage — Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024

馬斯克更提到，所有蘋果設備都不准進入他的公司，除非庫克（Tim Cook）停止這種令人毛骨悚然的間諜軟體，「訪客需要在公司門口寄放蘋果裝置，這些裝置將被存放在法拉第籠（Faraday cage）中。」法拉第籠是一種可以屏蔽電磁場的設備，用於防止資料洩漏。

馬斯克批評，「蘋果不夠聰明，無法開發自己的人工智慧，卻突然能確保OpenAI能保護你的安全隱私，這真的太荒謬了！」

目前，馬斯克管理的企業包括電動車公司特斯拉、太空探索公司SpaceX和AI新創公司xAI等；xAI公司擁有自己的聊天機器人Grok，與ChatGPT形成競爭。