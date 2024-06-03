端午不只能立蛋！ 　南島嘻樂園「百人倒立」6／9屏菸登場

▲南島嘻樂園「百人倒立」6／9屏菸登場 。（圖／屏東縣文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

端午節除了吃粽子、玩立蛋遊戲，屏菸1936文化基地「南島嘻樂園」系列活動在端午連假登場，邀民眾一起來同樂。

屏東縣政府文化處表示，2024南島嘻樂園第二場系列活動「Make the Beat Drop 6 vs 6 風格之戰All Style Battle」一場嘻哈街舞全風格的大亂鬥，6月8日及9日下午1時至晚間8時在屏菸登場。除了邀請9位全台最嘻哈的評審，及來自全台各地街舞好手共襄盛舉外，並推出塗鴨藝術展，結合街舞賽事，帶領民眾在玩樂之中，了解嘻哈、體驗嘻哈。

文化處表示，逢端午佳節，更加碼舉辦「百人倒立」活動， 6月9日上午12時50分登場，讓傳統立蛋儀式有了更有趣的面向，歡迎各路嘻哈好手踴躍到場參加。另外，這次也邀請到專業的塗鴉藝術家現場進行塗鴉簽名板體驗教學，民眾可以來現場自由畫出屬於自己個性簽名板，並由現場所有群眾及塗鴉師作評分，獲獎者即可獲得精美獎品。

文化處說，活動當天也推出多元餐飲市集，民眾透過參與活動可獲得屏菸限定100元的市集兌換券，讓所有大、小朋友盡情吃喝玩樂。

名額有限，請提前至活動網頁：https://fb.me/e/2dXyf8OpZ報名，更多活動資訊請關注屏菸官網或臉書、IG。