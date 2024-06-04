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屏東出現今年首例本土日本腦炎　養豬場全面大作戰

▲養豬場消毒 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲養豬場消毒 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣九如鄉5月27日出現今年屏縣首例本土日本腦炎確診病例，由於日本腦炎為人畜共通傳染病，雖然屏縣目前尚無豬隻感染案例，但豬隻為日本腦炎病毒主要增幅宿主，並藉由三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊媒介傳播，屏東縣動物防疫所呼籲養豬戶應定時進行環境清潔、場內使用捕蚊燈，並落實接種日本腦炎疫苗等防疫措施。

▲養豬場消毒 。（圖／記者陳崑福翻攝）

臺灣日本腦炎流行季節為每年的5月至10月， 6月至7月為流行高峰期；病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，因此養豬戶在室內應加裝紗窗紗門、使用捕蚊燈或驅蚊劑等防蚊方法，並對室外的溝渠、大型容器等積水處也該落實清理，以防病媒蚊孳生。

針對豬隻日本腦炎防治，夏天育成之初產妊娠母豬最易感染發病，會引起流、死產或異常分娩，對養豬產業容易造成極大損失，因此除了新女豬配種前基礎免疫外，經產母豬每空胎施打1劑日本腦炎疫苗及種公豬免疫，才具較佳保護力。

農業處長鄭永裕表示，今年縣內養豬場周邊道路進行防疫消毒及鼓勵畜牧場自衛防疫消毒工作計1236場，針對案例發生處周邊養豬場進行疫情訪視，場內豬隻並無異常；並呼籲養豬戶目前正值梅雨季節，大雨過後氣溫驟升時節，病媒蚊最容易孳生，為防範日本腦炎發生應加強去除病媒蚊孳生並為豬隻施打日本腦炎疫苗，同時應每日觀察動物健康情形，倘發現可疑疫情時，應立即主動通報動物防疫所。

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