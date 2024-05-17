高雄出現今年首例日本腦炎死亡病例　屏東衛生局籲做好防蚊措施

▲屏東縣政府衛生局呼籲民眾做好防蚊措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

疾病管制署15日公布，國內出現2例日本腦炎確定病例，個案皆來自高雄市，分別為70多歲女性及60多歲男性，其中男性病例發病僅9天即不治死亡，為今年首例死亡日本腦炎病例。屏東衛生局提醒縣民，目前已進入日本腦炎流行期，呼籲民眾做好防蚊措施及按時帶家中適齡幼兒接種日本腦炎疫苗。

屏東衛生局表示，日本腦炎感染係日本腦炎病毒所引起的急性腦膜腦炎，受損部位包括腦、脊髓及腦膜，是由病媒蚊傳播的疾病。每年5至10月為日本腦炎流行期，在臺灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要的傳播媒介。豬、鳥類及許多動物因被帶有日本腦炎病毒的病媒蚊叮咬而受到感染，這些病媒蚊孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，請民眾儘量避免在高峰時段於高風險環境附近活動；如無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，身體裸露處使用防蚊藥劑。

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衛生局提醒，大部分感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重可能意識改變、全身無力等，甚至昏迷或死亡。預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，應按時帶家中適齡幼兒施打，若居住地或工作場所接近豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等有感染風險成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種，旅遊醫學門診相關資訊，可至疾病管制署官網查詢 http://at.cdc.gov.tw/5941oR。