桃機打卡新熱點來了　30株「國旗蘭花牆」二航廈迎賓　

▲桃園機場第二航廈展出30株採奈米噴染設計友好國家國旗的蘭花牆。（圖／桃機公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

桃園國際機場為國家最重要的對外門戶，桃園機場公司在第2航廈接機大廳布置「豐饒福爾摩沙」國旗蘭花牆，展出30株採奈米噴染設計友好國家國旗的蘭花，讓外國旅客造訪台灣的第一站時，就能感受到活力與熱情。

桃機公司指出，國旗蘭花牆是由參加第16任總統副總統就職典禮外賓的國旗為主軸，運用獨特奈米噴染技術在盛開的蘭花，呈現各友好國家國旗的代表色，象徵台灣與友好國家的深厚情誼，蘭花在就職國宴驚豔國內外賓客。

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▲ 「豐饒福爾摩沙」國旗蘭花牆吸引旅客合影打卡 。（圖／桃機公司提供）

桃機公司表示，為讓更多民眾欣賞蘭花之美，由農業部及農糧署輔導，社團法人台灣蘭花產銷發展協會規劃策展，自即日起於桃園機場第二航廈接機大廳展出，傳達臺灣的友善，讓旅客從國門即感受到這片土地的溫暖。

「豐饒福爾摩沙」國旗蘭花牆吸引外國旅客駐足，找尋自己家鄉國旗，對於親眼見到國宴蘭花覺得很幸運；盛開桃紅色蝴蝶蘭大型盆景，也讓接機民眾紛紛合影打卡，感受蘭花之美與台灣豐富的生命力。

機場公司指出，機場是空運花卉出口的重要樞紐，精緻農業實力與運輸效率為台灣創造「蘭花王國」的美譽，希望旅客與國宴嘉賓感受到桃機熱情，也讓世界看見台灣美麗。相關資訊可至台灣蘭花產銷發展協會粉專查詢。