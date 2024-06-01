　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

只為討債「摺疊刀怒砍2同鄉」險死　越南移工超衝動...這下慘了

▲越南籍吳姓移工與另一名丁姓移工有金錢糾紛，今年2月相約公司宿舍談判，吳男竟持摺疊刀怒砍丁男，還砍傷另一名勸架越南移工，2人被送醫急救後救回。（示意圖／視覺中國CFP）

▲越南籍吳姓移工與另一名丁姓移工有金錢糾紛，今年2月相約公司宿舍談判，吳男竟持摺疊刀怒砍丁男，還砍傷另一名勸架越南移工，2人被送醫急救後救回。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

越南籍吳姓移工與丁姓移工有金錢糾紛，今年2月間相約在平鎮區公司員工宿舍前談判，未料雙方一見面即相互拉扯，吳男持預藏摺疊刀怒砍丁男，還砍傷另一名前來勸架越南移工，2人血流如注奄奄一息，經送醫急救後才撿回性命。桃園地檢署調查時，吳男坦承犯行，檢方偵結依殺人未遂罪嫌將吳男起訴，吳男目前在押中。

檢警調查，年約30歲吳姓越南籍移工與丁姓同鄉有金錢糾紛，吳男不滿丁欠錢遲不歸還，雙方相約於今年2月11日晚間10時許在平鎮工業區公司員工宿舍前談判，丁男與另一名越南籍丁姓同鄉前往赴約。

未料雙方一見面，吳男與丁男發生拉扯，吳男持預藏之折疊刀怒砍丁男頭部與腹部等處，另一名同鄉見狀上前勸架，吳男殺紅眼了，連勸架者也一併砍殺，導致臉部與腹部均有穿刺傷，合併有腹部內出血及休克等傷勢，2人血流如注且奄奄一息，經送醫急救幸運救回，平鎮警方據報後到場將吳男拘捕到案，並查扣作案用之折疊刀。

桃檢複訊時，吳男坦承犯行，警方則提供作案用折疊刀、現場監視畫面照片截圖等佐證，檢方認為吳男犯行明確，依殺人未遂罪嫌起訴，吳男目前在押中。

 【更多新聞】

拖吊車鋼纜斷裂！賓士「往後溜」撞翻騎士再碰自小客　驚險畫面曝

越南移工遊樂園女廁偷拍被抓包　辯「尿急+自拍」法官打臉

國道警紅斑馬助陣　「AI變臉變聲」教防詐...大人小孩都受益

 

 

 

ET快訊
一票店員「把2字掛嘴邊」　他聽到爆氣！全場噴：都這麼禮貌了
孫安佐再發「不自殺聲明」！　怨父母：對錢很摳
準備搶票！《淚之女王》金智媛見面會辦在新莊　門票只有2000
天災前兆？越南驚現「超大地震魚」身長4.5公尺
狄鶯「受苦崩潰」爆想離婚！　孫鵬拍戲受打擊
史上頭一遭！草泥馬現身棒球場開球　超萌畫面曝光了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／花蓮派出所長「喝1罐啤酒」醉駕　台東關山撞休旅車2人傷

只為討債「摺疊刀怒砍2同鄉」險死　越南移工超衝動...這下慘了

數位性暴力犯罪「男性被害人占41%」　新北婦幼隊籲重視新趨勢

揪11歲女童4度開房！渣男害她懷孕墮胎　辯「以為她16歲」被打臉

返家遭夾住！台東12歲男童脖子被鐵捲門壓　送醫搶救不治

摟長腿女友！詐騙首腦「包手哥」遭逮　辯百萬贓款是母親節紅包

國道警紅斑馬助陣　「AI變臉變聲」教防詐...大人小孩都受益

種大麻辯「緩解憂鬱症」法官信了　台中男兩度減刑...輕判2年10月

獨／不是玩笑！「無上限創業金」助正妹開發品牌　主委曝超派背景

瘦小國3生半夜出門！遭8+9押廟前「安全帽狂毆+搶錢」　嬤心痛提告

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下

黃仁勳霸氣請全場喝飲料　與民眾合照、簽名超親民

阿彌陀佛姐唱佛歌19年！　偕博恩上夜市傳唱引圍觀

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

慈妹熱舞突被攝影師撞飛　嚇翻回頭...笑場繼續應援

快訊／花蓮派出所長「喝1罐啤酒」醉駕　台東關山撞休旅車2人傷

只為討債「摺疊刀怒砍2同鄉」險死　越南移工超衝動...這下慘了

數位性暴力犯罪「男性被害人占41%」　新北婦幼隊籲重視新趨勢

揪11歲女童4度開房！渣男害她懷孕墮胎　辯「以為她16歲」被打臉

返家遭夾住！台東12歲男童脖子被鐵捲門壓　送醫搶救不治

摟長腿女友！詐騙首腦「包手哥」遭逮　辯百萬贓款是母親節紅包

國道警紅斑馬助陣　「AI變臉變聲」教防詐...大人小孩都受益

種大麻辯「緩解憂鬱症」法官信了　台中男兩度減刑...輕判2年10月

獨／不是玩笑！「無上限創業金」助正妹開發品牌　主委曝超派背景

瘦小國3生半夜出門！遭8+9押廟前「安全帽狂毆+搶錢」　嬤心痛提告

顏行書喊話雲豹續留冠軍班底　本土王牌蔣淯安約滿談下一步動向

失智患突破30萬！早期預防最重要　醫曝「智慧生活五步驟」對抗

台北4家必逛限時快閃店　爆紅雲朵包、Rockfish雨靴不出國就買到

挑戰生涯最佳2米28「差一點」　傅兆玄扼腕直言可惜

孫安佐再發「不自殺聲明」！　怨父母：家裡對錢很摳

等35年才來台！《西貢小姐》幕後揭秘　臺北「國家戲劇院」最挑戰

宇宙人首唱高雄巨蛋「賣出九成」　嗨翻曝心情

富邦悍將羊駝開球萌翻全場　寵物日觀眾人數包括1台機器人

《大學生》夏曼娣公開寶寶性別！　戳破氣球「老公真實反應」曝光

準備搶票！《淚之女王》金智媛7月見面會辦在新莊　門票最多2000張

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

社會熱門新聞

汐止女星光橋墜河亡　遺體漂到基隆河被尋獲

父重男輕女　37年後要女兒扶養被打臉

牙醫打太鼓激戰女老師37次！拍海量性愛片

即／台東12歲童遭下降鐵捲門壓脖　無心跳搶救中

快訊／台南鐵皮工廠「全面燃燒」　警消急灌救

「買同樓層房+特斯拉」養前妻！正宮怒告

即／中捷砍人案！高中生出院了

台東12歲男童脖子被鐵捲門壓　送醫搶救不治

北市警淪「詐團內鬼」　地檢署踩紅線被鎖定露餡

綠議員質詢晴空匯火警稱2勇消「冤死」　基層火大

二寶媽騎車滑倒　狠夫擀麵棍痛毆險失明

即／花蓮派出所長酒駕肇事　2人受傷

會員3721萬學費泡湯　邱素貞瑜伽天地須賠但老闆免責

獨／前職棒球星逼隊友妻口愛！入監編號「3754」

更多熱門

相關新聞

日男網紅遭「前女友一家」滅口！淪行李箱屍

日男網紅遭「前女友一家」滅口！淪行李箱屍

日本神奈川縣川崎市多摩川2023年12月發現一具裝在行李箱內的遺體，經確認為來自東京江戶川區的46歲男子原唯之。而警方經過半年的調查，發現原唯之生前曾與前女友發生金錢糾紛，對方疑似因此痛下殺機，而涉案的除了32歲前女友外，還有其父母、兄長以及現任男友，5人目前已遭逮捕，而除了前女友母親外，其餘4人皆坦承犯行。

越南「色碟」賭場藏身空屋　警深夜出擊逮15人

越南「色碟」賭場藏身空屋　警深夜出擊逮15人

淡水裝潢工被狂捅13刀慘死！妻弟悲痛陪同檢方相驗

淡水裝潢工被狂捅13刀慘死！妻弟悲痛陪同檢方相驗

情侶吵架女離奇墜樓險死　男友因她一句話判無罪

情侶吵架女離奇墜樓險死　男友因她一句話判無罪

載通緝犯妻遭攔查　他激動持刀欲自傷遭壓制

載通緝犯妻遭攔查　他激動持刀欲自傷遭壓制

關鍵字：

越南移工金錢糾紛折疊刀怒砍險死

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐回台首直播！

狄鶯驚爆想離婚！受夠孫家人

YTR眾量級家寧「願所有相遇都恰逢其時」發聲

超商咖啡買7送7！姓名中1字免費喝

一妻二夫！兄弟「共享愛妻」狂生10孩

即／凌晨1：10分地震！14縣市預估震度3級以上

五月天阿信神隱網路7天　深夜突發聲

孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連PO限動激喊：我沒中邪

花蓮01:10發生5.5地震　最大震度4級

長相曝光！印26歲空姐「肛門塞1kg黃金」IG關閉

汐止女星光橋墜河亡　遺體漂到基隆河被尋獲

兒患罕病「智商只有2-4歲」！

父重男輕女　37年後要女兒扶養被打臉

許老三畢業了！

楊繡惠88歲爸阿西突癱軟急診

更多

最夯影音

更多

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面