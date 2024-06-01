只為討債「摺疊刀怒砍2同鄉」險死　越南移工超衝動...這下慘了

▲越南籍吳姓移工與另一名丁姓移工有金錢糾紛，今年2月相約公司宿舍談判，吳男竟持摺疊刀怒砍丁男，還砍傷另一名勸架越南移工，2人被送醫急救後救回。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

越南籍吳姓移工與丁姓移工有金錢糾紛，今年2月間相約在平鎮區公司員工宿舍前談判，未料雙方一見面即相互拉扯，吳男持預藏摺疊刀怒砍丁男，還砍傷另一名前來勸架越南移工，2人血流如注奄奄一息，經送醫急救後才撿回性命。桃園地檢署調查時，吳男坦承犯行，檢方偵結依殺人未遂罪嫌將吳男起訴，吳男目前在押中。

檢警調查，年約30歲吳姓越南籍移工與丁姓同鄉有金錢糾紛，吳男不滿丁欠錢遲不歸還，雙方相約於今年2月11日晚間10時許在平鎮工業區公司員工宿舍前談判，丁男與另一名越南籍丁姓同鄉前往赴約。

未料雙方一見面，吳男與丁男發生拉扯，吳男持預藏之折疊刀怒砍丁男頭部與腹部等處，另一名同鄉見狀上前勸架，吳男殺紅眼了，連勸架者也一併砍殺，導致臉部與腹部均有穿刺傷，合併有腹部內出血及休克等傷勢，2人血流如注且奄奄一息，經送醫急救幸運救回，平鎮警方據報後到場將吳男拘捕到案，並查扣作案用之折疊刀。

桃檢複訊時，吳男坦承犯行，警方則提供作案用折疊刀、現場監視畫面照片截圖等佐證，檢方認為吳男犯行明確，依殺人未遂罪嫌起訴，吳男目前在押中。