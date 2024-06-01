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社會 社會焦點 保障人權

拖吊車鋼纜斷裂！賓士「往後溜」撞翻騎士再碰自小客　驚險畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區昨（5月31日）下午一輛拖吊車正在作業時，後方拖著的賓士車突然下滑失控，後方騎士閃避不及被撞上，還波及另一輛轎車，拖吊車駕駛急忙以肉身擋住賓士車，未讓賓士車追撞後方車輛。這一幕全被後方車輛行車紀錄器錄下，網友紛紛留言「慢慢賠吧！」桃園警方指出，駕駛供稱疑似拖吊車鋼纜斷裂才導致意外發生，所幸被撞騎僅皮肉傷，機車則受損，後續賠償事宜由雙方協調中。

▲桃園市桃園區昨天下午一輛拖吊車在溫州一路、文中一街作業時，車上賓士車下滑時突下滑，撞上後方機車，其餘車騎士紛紛閃避。（圖／翻攝自YT網路）

▲▼桃園市桃園區昨天下午一輛拖吊車在溫州一路、文中一街作業時，車上賓士車突下滑撞上後方機車，其餘車騎士紛紛閃避。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲桃園市桃園區昨天下午一輛拖吊車在溫州一路、文中一街作業時，車上賓士車突然失控撞上後方機車，駕駛還以肉身擋車。（圖／翻攝自YT網路）

▲桃園市桃園區昨天下午一輛拖吊車在溫州一路、文中一街作業時，車上賓士車突然失控撞上後方機車，駕駛還以肉身擋車。（圖／翻攝WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

這段驚悚畫面由網友上傳YT後引發不少網友留言，「賓士車突然有自己的想法」、「看的出來賓士的求生慾望很強烈」、「這就是台灣專業的拖吊業者，還想用一己之力來擋車，沒被夾死算命大」！

▲桃園警方昨天在桃園區溫州一路、文中一街處理拖吊車作業意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警方昨天在桃園區溫州一路、文中一街處理拖吊車作業意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

拖吊車司機也留言「我是拖車司機當事人，這台拖車最後一天執勤，車子要賣掉了還給我搞這齣，我也覺得意外！賓士車主原本就要報廢，有溝通好不追究，後方三菱車主也無大礙也不追究，警方密錄器存證，至於機車騎士我全責負責，目前機車維修已經處理好，僅剩人傷，後續都有持續關心，給大家笑笑一下」。

▲桃園警方昨天在桃園區溫州一路、文中一街處理拖吊車作業意外現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方昨天在桃園區溫州一路、文中一街處理拖吊車作業意外現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方表示，拖吊車駕駛操作時，車斗上賓士車不慎滑落擦撞後方1輛機車與轎車，警方獲報立即前往現場處理，初步了解係拖吊車鋼纜斷裂導致車輛滑落，所幸機車騎士僅皮肉傷，機車受損，後續則由雙方協調賠償事宜。警方呼籲業者執行拖吊作業過程中應注意相關維護措施，避免影響他人行車安全。

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