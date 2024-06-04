感謝17名英雄！盧秀燕90度鞠躬畫面曝　頒獎再贈終身免費中捷

記者游瓊華、劉人豪／台中報導

台中捷運5月21日驚傳隨機砍人事件，一名20歲洪姓男子持3刀（1菜刀、2水果刀）進車廂砍人，造成2名乘客受傷，當時車廂內多位民眾見義勇為出手壓制洪男，讓傷亡沒有擴大。盧秀燕今（4）日在市政會議上公開表揚17名中捷英雄，盧秀燕90度鞠躬感謝出席接受表揚的9名英雄後，再進行頒獎。

▲盧秀燕90度鞠躬，感謝17名中捷英雄。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

盧秀燕今在市政會議上公開表揚17名中捷英雄，並頒發中捷終身免費搭乘獎勵與破案獎金，感謝他們為這座城市的付出，其中出席接受表揚的9名英雄，包括長髮男許瑞顯、黑衣大叔蕭先生、雨傘哥賴先生、奪刀短褲哥王先生、黑衣大姐劉小姐、藍衣女凱莉、攝影者黃先生、粉紅衣大姐高小姐、粉衣女士劉小姐等人。

市府為感謝挺身而出的市民頒發破案獎金，其中英勇與洪嫌肉搏奪刀的長髮男許瑞顯，案發時手無寸鐵於車廂內奮身與洪嫌搏鬥奪刀，縱使負傷仍抱住洪嫌，避免其他乘客遭受危害，獲2萬元。

黑衣大叔蕭先生，當時蕭男與妻子在場，見犯嫌掙脫許男及王男控制後繼續行兇時，不畏危險奮勇上前控制犯嫌持刀手臂，並將其壓制在車門邊，獲2萬元。

奪刀短褲哥王先生，充滿勇氣與許男共同和洪嫌搏鬥奪刀，且於洪嫌遭眾人制伏時，迅速上前持刀背敲打洪嫌手臂，避免繼續持刀形成威脅，獲2萬元。

雨傘哥賴先生，案發當下，願意勇敢上前，積極持雨傘協助制伏洪嫌，獲2萬元，幫忙將洪嫌壓制在車門邊的黑衣女劉小姐現場見洪嫌遭蕭男推壓至車門邊之際，迅速上前協助壓制並取下刀械，避免傷害情事持續擴大，獲8000元。

「捏耳女」美國籍的英文老師凱莉，於現場見洪嫌遭蕭男推壓至車門邊之際，迅速上前協助壓制，避免傷害情事持續擴大，獲8000元，拍下案發過程的王先生及協助現場警戒的粉衣女高小姐、劉小姐各獲5000元。