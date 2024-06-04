3秒奪菜刀、9敲搶水果刀！他秒懂長髮男眼神　空手道技巧派上場

記者游瓊華、黃資真／台中報導

台中捷運5月21日發生隨機砍人事件，20歲洪姓犯嫌帶3把刀在車廂揮砍，在現場乘客們的阻止下，合力將洪男壓制，未衍生更大傷亡。今(4)日上午台中市府公開表揚在場英雄，其中奪刀男子王榮發講述事發過程，當時一看到長髮男的求救眼神，立刻就用空手道經驗將洪男手中的刀奪下。

▲洪嫌在中捷持刀砍人時，王榮發（左）上前奪下菜刀、水果刀。（圖／記者游瓊華攝，下同）



奪刀的60多歲王榮發表示，事發當下原本想說用手中的包包擋住嫌犯，讓後面的人趕快逃，結果看到長髮男跟洪嫌抱在一起，起初還分不清楚誰是持刀者，但看到長髮男求救的眼神，又看到洪嫌拿著刀，隨即2步上前壓住刀柄，再壓到刀背，順勢3秒鐘就把刀搶下。

憶起事發經過，王笑說當下當然會怕，自己也是硬著頭皮上的，被問及怎麼會知道先壓刀柄，賴男表示是一種自然反應，因為他過去練過一點空手道。

▲台中市長盧秀燕頒發獎金給9名英雄 。



王男接著說，洪嫌拿出第2把刀朝人群走去時，想說自己也有刀了，追上前叫大家走開，正好蕭先生將洪嫌推壓至車門，他便拿菜刀的刀背狂敲洪嫌仍拿著水果刀的手，沒想到他死握著不放手，因此第6下開始加大力道，直到第9下才掉刀，其他人也一同上前圍攻，他也趕緊撿起第2把刀，站在車廂門口避免洪嫌逃出。

盧秀燕今在市政會議上公開表揚17名中捷英雄，並頒發中捷終身免費搭乘獎勵與破案獎金，感謝他們為這座城市的付出，其中出席接受表揚的9名英雄，包括長髮男許瑞顯先生、黑衣大叔蕭志杰先生、雨傘哥賴英東先生、奪刀短褲哥王榮發先生、黑衣大姐劉小姐、藍衣女kelly、攝影者黃先生、粉紅衣大姐高小姐、粉衣女士劉小姐等人。