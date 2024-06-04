中捷9英雄現身！奮勇壓制嫌犯　長髮男、雨傘哥等4人獲頒2萬元

記者游瓊華、吳佩蓁／台中報導

台中捷運5月21日發生隨機砍人事件，20歲洪姓犯嫌持3刀（1菜刀、2水果刀）在捷運內揮砍，造成2名乘客受傷，幸好其他乘客見義勇為，合力將洪男壓制，阻止傷亡擴大。台中市長盧秀燕今（4日）在市政會議上表揚17名中捷英雄，並頒發中捷終身免費搭乘獎勵與破案獎金，其中英勇制伏歹徒的長髮男許瑞顯、奪刀短褲男王先生、雨傘哥賴先生、黑衣大叔蕭先生均獲頒2萬元獎金。

▲長髮男(左起)、短褲男、黑衣男、雨傘哥出席市政會議接受表揚 。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕今在市政會議上公開表揚17名中捷英雄，並頒發中捷終身免費搭乘獎勵與破案獎金，感謝他們為這座城市的付出，其中出席接受表揚的9名英雄，包括長髮男許瑞顯、黑衣大叔蕭先生、雨傘哥賴先生、奪刀短褲哥王先生、黑衣大姐劉小姐、藍衣女凱莉、攝影者黃先生、粉紅衣大姐高小姐、粉衣女士劉小姐等人。

▲中捷9英雄出席市政議會接受表揚 。（圖／記者游瓊華攝）



案發時，長髮男許瑞顯雖手無寸鐵，但仍英勇在車廂內奮身與洪嫌搏鬥奪刀，負傷後仍抱住洪嫌，避免其他乘客遭受危害，而短褲男王先生已60多歲，仍挺身而出與許瑞顯共同和洪嫌搏鬥奪刀，且於洪嫌遭眾人制伏時，迅速上前持刀背敲打洪嫌手臂，避免繼續持刀形成威脅，黑衣大叔蕭先生與妻子見犯嫌一度掙脫後，不畏危險奮勇上前控制洪男持刀手臂，並將其壓制在車門邊，其他乘客見狀也紛紛上前幫忙。

市府為感謝挺身而出的市民頒發破案獎金，其中英勇與洪嫌肉搏奪刀的長髮男許瑞顯、黑衣大叔蕭先生、奪刀短褲哥王先生、雨傘哥賴先生均獲2萬元，幫忙將洪嫌壓制在車門邊的黑衣女劉小姐及「捏耳女」美國籍的英文老師凱莉各獲8000元，拍下案發過程的王先生及協助現場緊戒的粉衣女高小姐、劉小姐各獲5000元。

市府在中捷案後緊急調閱相關監視器畫面，終於找到17位熱心相助民眾，當中有14位是本國籍，另外3位是外籍乘客，而3位外籍人士中有2位是來旅遊，目前已經出境，1位則是長期定居台中。