　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中捷英雄頒獎！遭砍高中生未出席...父曝原因　「全家感謝英雄」

▲▼ 。（圖／資料照，記者白珈陽攝）

▲呂父說，有關捷運安全希望市長一起來努力。（圖／資料照，記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中捷運5月21日發生隨機砍人事件，洪姓男子持3把刀走進車廂見人就砍，造成「長髮哥」許姓男子及呂姓高中生重傷住院。台中市政府今（4）日表揚多名當時在車廂阻止洪男暴行的英雄，原先呂姓高中生也有受邀頒獎，不過最後選擇不出席活動，呂父今天上午透過錄音說明原因。

呂父首先表示，「謝謝各位英雄的相助，我們全家感謝你們的幫忙，也謝謝社會大眾給呂小弟的集氣，讓他恢復狀況非常良好，但今天我們是受害者，不便參加今天的頒獎，這個部分我代表全家謝謝各位幫忙及關心」。

呂父話鋒一轉，他語重心長地說，希望這個獎是最後一次，「我們不是希望有永遠免費搭乘的卡，我們希望捷運是安全的，是給全台中市民最安全的交通工具，這才是我們的心願、我們的目標，這個部分希望市長一起來努力。」

▲▼ 。（圖／呂父提供）

▲呂姓高中生日前康復出院。（圖／呂父提供）

呂父說，希望市長一定要給天下所有父母及台中的學生家長，一個安心的交通工具，希望市長一定要努力讓家長放心，這才是第一名的市長，如果捷運都不夠安全，這個第一名我覺得需要再加強，謝謝大眾。

台中市長盧秀燕今天上午公開表揚當時聯手制伏洪嫌的英雄，包括幫忙擋刀的長髮哥許瑞顯、英勇奪刀的黑衣大叔蕭姓男子以及雨傘哥、短褲哥等，以及被稱為「捏耳姊」的美國籍英文老師；至於被砍傷的呂姓高中生則未出席。

▲▼ 。（圖／記者遊瓊華攝）

▲盧秀燕今天在市政會議公開表揚捷運英雄。（圖／記者游瓊華攝）

ET快訊
快訊／17張千萬發票！　5人超商消費中大獎
郭書瑤「房產百萬代言沒了」！　廠商秒換人
緊張打錯人！雨傘哥與長髮男「握手和好」　自嘲：我準度不佳
YTR超強認了是雙性戀！母1句話神預言　Soya曾淚挺：我不
快訊／再生醫療法三讀　禁胎兒提供細胞、違規重罰2000萬+沒
中捷9英雄現身！長髮男、雨傘哥等4人獲頒2萬元
快訊／39歲女警身體不適送醫　宣告不治
大聯盟爆簽賭！恐終身禁賽　還有4人調查
2麵1沙拉1炒菜1680元...客人「頭好暈」　菜色獨家曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

長髮哥曝「對凶嫌父母沒不滿」！將對洪男提告求償：他已經成年了

桃園84歲嬤吃飯噎到突失去心跳　看護急求救...警CPR成功搶命

正妹騎車遭噁男吐「一身檳榔汁」　美腿慘照曝！到警局提告了

花蓮測速王遭擊落！休旅狠撞車頭全毀　測速照相「鞠躬」下台

上市公司計畫「惡意併購」　女董事偷聽電話買股撈近百萬

緊張打錯人！中捷雨傘哥與長髮男「握手和好」　自嘲：我準度不佳

中捷英雄頒獎！遭砍高中生未出席...父曝原因　「全家感謝英雄」

台南民宅遭竊損失75萬　警逮竊賊查扣金項鍊、首飾

中捷9英雄現身！奮勇壓制嫌犯　長髮男、雨傘哥等4人獲頒2萬元

欠稅7千萬！貴婦奈奈男友爸裝傻「沒那麼多」　執行署擬祭禁奢令

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

佩甄看呆！陳沂錄影和李妍瑾爆衝突　「還原兩人私下真實互動」

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳讚台灣3大超能力　「無名英雄卻是世界支柱」

長髮哥曝「對凶嫌父母沒不滿」！將對洪男提告求償：他已經成年了

桃園84歲嬤吃飯噎到突失去心跳　看護急求救...警CPR成功搶命

正妹騎車遭噁男吐「一身檳榔汁」　美腿慘照曝！到警局提告了

花蓮測速王遭擊落！休旅狠撞車頭全毀　測速照相「鞠躬」下台

上市公司計畫「惡意併購」　女董事偷聽電話買股撈近百萬

緊張打錯人！中捷雨傘哥與長髮男「握手和好」　自嘲：我準度不佳

中捷英雄頒獎！遭砍高中生未出席...父曝原因　「全家感謝英雄」

台南民宅遭竊損失75萬　警逮竊賊查扣金項鍊、首飾

中捷9英雄現身！奮勇壓制嫌犯　長髮男、雨傘哥等4人獲頒2萬元

欠稅7千萬！貴婦奈奈男友爸裝傻「沒那麼多」　執行署擬祭禁奢令

CoCo「3大人氣飲品買1送1」！　奶茶三兄弟、百香雙響炮要搶喝

黃仁勳背板概念股又發威！台股跌百點　6檔逆勢拉第2根漲停

勞動部南分署舉辦企業見習活動　微創鳳凰店家傳承經驗助創業者圓夢

美尋求安理會支持　盼哈瑪斯「無條件接受停火協議」

直擊曾國城攜城嫂現身聚餐　「抱緊處理」謝工作人員

美國近30家軍火商抵台訪賴清德　論壇亮點交流無人機、無人艇

長髮哥曝「對凶嫌父母沒不滿」！將對洪男提告求償：他已經成年了

日本德仁天皇伉儷敲定月底訪英　受英王邀請進行國是訪問

「最美檢察官」遭批騙妻結婚生子！老婆反擊　認對「變態」不滿

阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」！心死揭共創真相：完全兩件事

阿彌陀佛姐唱佛歌19年！　偕博恩上夜市傳唱引圍觀

社會熱門新聞

教召強碰出國！　他選出國結果GG了

身體不適請假回租屋處…39歲女警「送醫不治」！

晴空匯2消殉職　5次求救音檔外流

快訊／上班注意！　國1追撞大回堵

駕駛血染上衣驚悚急喊：我前面還有車

即／蘇花崇德隧道北端坍方　雙向交通阻斷

晴空匯「5次求救音檔」曝！楊玲宜嗆：我就是洩密者

即／新北淡水28歲騎士自摔　遭卡車輾頭慘死

護花使者變撿屍狼　性侵女同伴賠80萬換緩刑

端午連假前一夜！彰化花壇6/7送肉粽　路線超保密

富商被「桃園酒店妹」下蠱貼邪咒　染怪病險喪命

彰化離奇自撞！21歲駕駛送醫

星城Online「變金礦」　3兄弟11天海撈1843萬

百億「台中神祕賭王」曝光！　刑事戰將為他淪抓耙仔

更多熱門

相關新聞

雨傘哥與長髮男「握手和好」　自嘲：我準度不佳

雨傘哥與長髮男「握手和好」　自嘲：我準度不佳

台中捷運5月21日傳出隨機砍人案，20歲的洪嫌手持3刀在車廂內揮砍，造成2名乘客受傷。今(4日)台中市長盧秀燕公開表揚17名中捷英雄，其中英勇上前與洪嫌肉搏的長髮哥許男、以及站在第一線的「雨傘哥」賴男均獲頒2萬元；賴男第一時間因「雨傘打錯人」而引起討論，今也當場向長髮哥致歉，2人在鏡頭前握手言和。

房市沒降溫！5月移轉棟數亮眼　南二都年增雙雙突破45%

房市沒降溫！5月移轉棟數亮眼　南二都年增雙雙突破45%

新北第一環房價衝百萬　板橋之後誰接班？

新北第一環房價衝百萬　板橋之後誰接班？

台中石岡區首間公托開幕　盧秀燕上任5年增加近9倍

台中石岡區首間公托開幕　盧秀燕上任5年增加近9倍

潭雅神綠園道夏日戲水區6/15開放

潭雅神綠園道夏日戲水區6/15開放

關鍵字：

中捷事件頒獎呂姓高中生呂父盧秀燕台中捷運

讀者迴響

熱門新聞

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

YTR證實出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

即／巴菲特波克夏突崩99.97%　投資人嗨：搶到賺翻

44萬YTR劈4年女友　「短髮小三」曝光：對不起

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！

教召強碰出國！　他選出國結果GG了

即／高國豪遭控「私約哥哥愛妻」！本人急發聲明

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！Soya發聲回3字

今雨區擴大　明「全台下3天」

黃仁勳：輝達將在台灣招募1000名工程師

上市公司員工年薪榜　台積電只排第24名

2年沒愛愛！女友監視器驚見「心碎1幕」快哭了

蟑螂近親入侵清大男宿　男大生喊快逃

超強、Soya「短髮小三」爆是搶男友慣犯

比大冰奶還猛！網瘋「超商炸屎特調」　專家認證有效

更多

最夯影音

更多

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面