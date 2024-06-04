中捷英雄頒獎！遭砍高中生未出席...父曝原因　「全家感謝英雄」

▲呂父說，有關捷運安全希望市長一起來努力。（圖／資料照，記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中捷運5月21日發生隨機砍人事件，洪姓男子持3把刀走進車廂見人就砍，造成「長髮哥」許姓男子及呂姓高中生重傷住院。台中市政府今（4）日表揚多名當時在車廂阻止洪男暴行的英雄，原先呂姓高中生也有受邀頒獎，不過最後選擇不出席活動，呂父今天上午透過錄音說明原因。

呂父首先表示，「謝謝各位英雄的相助，我們全家感謝你們的幫忙，也謝謝社會大眾給呂小弟的集氣，讓他恢復狀況非常良好，但今天我們是受害者，不便參加今天的頒獎，這個部分我代表全家謝謝各位幫忙及關心」。

呂父話鋒一轉，他語重心長地說，希望這個獎是最後一次，「我們不是希望有永遠免費搭乘的卡，我們希望捷運是安全的，是給全台中市民最安全的交通工具，這才是我們的心願、我們的目標，這個部分希望市長一起來努力。」

▲呂姓高中生日前康復出院。（圖／呂父提供）

呂父說，希望市長一定要給天下所有父母及台中的學生家長，一個安心的交通工具，希望市長一定要努力讓家長放心，這才是第一名的市長，如果捷運都不夠安全，這個第一名我覺得需要再加強，謝謝大眾。

台中市長盧秀燕今天上午公開表揚當時聯手制伏洪嫌的英雄，包括幫忙擋刀的長髮哥許瑞顯、英勇奪刀的黑衣大叔蕭姓男子以及雨傘哥、短褲哥等，以及被稱為「捏耳姊」的美國籍英文老師；至於被砍傷的呂姓高中生則未出席。

▲盧秀燕今天在市政會議公開表揚捷運英雄。（圖／記者游瓊華攝）