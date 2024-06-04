替宅宅平反！中捷長髮男英勇肉搏3刀男：欣梅爾一定會這麼做

記者游瓊華、吳佩蓁／台中報導

台中捷運上月21日發生砍人事件，20歲洪姓犯嫌持3刀在車廂內揮砍，造成17歲高中生、長髮男許瑞顯受傷送醫，幸好其他乘客見義勇為合力將洪嫌壓制，才沒讓傷亡擴大。中捷9名英雄今（4日）出席市政會議接受表揚與頒獎，其中英勇與犯嫌肉搏的長髮男許瑞顯也穿著《魔物獵人》聯名款羽織現身，希望替宅宅平反：「宅宅不是大家想像中那麼壞，不要有刻板印象。」

▲長髮男許瑞顯替宅宅平反，希望外界不要對御宅族有刻板印象。（圖／記者游瓊華攝）

▲許瑞顯穿著魔物獵人的聯名款羽織出席市政會議接受表揚。（圖／記者游瓊華攝）

長髮男許瑞顯表示，10年前鄭捷案發生後，不少人都將熱愛動畫、漫畫、電玩的御宅族汙名化，對宅男敵意很深，因此他今天特地穿著《魔物獵人》聯名款羽織接受表揚，「我也是個宅宅，宅宅不是大家想像中那麼壞，希望大家不要有刻板印象」，他也在接受表揚時，引用人氣動畫《葬送的芙莉蓮》的經典台詞「如果是勇者欣梅爾的話一定會這麼做的」，鼓勵自己走在正確的道路上。

▲許瑞顯穿著案發時的黑色帆布鞋，上面還有殘留的血漬。（圖／記者游瓊華攝）

此外，長髮男許瑞顯今日也穿著案發時的帆布鞋，上面仍有當時留下的血跡，他說因為鞋子上的血跡擦不掉，但鞋子還滿好穿的，所以就沒有特地清潔，而且之後就不用擔心會更髒。