「最美檢察官」遭批騙妻結婚生子！老婆反擊　認對「變態」不滿

▲陳漢章近年來開始穿女裝做自己。（圖／翻攝自Instagram／prosecutorlakulaku）



記者施怡妏／綜合報導

有「最美檢察官」之稱的檢察官陳漢章（樂檢），近年來開始穿女裝做自己，經常在IG曬出生活照，但也引來網友批評，為了成就五子登科、女裝癖、跨性別，而騙婚生子。對此，陳漢章老婆親上火線回應，「根本就是無稽之談！」確信兩人是因為愛情而走入婚姻。

「最美檢察官」的老婆在IG發文，只要檢座上新聞，就會有人批評檢座自私，甚至直接到粉專直斥檢座，為了成就自己而騙婚，「根本就是無稽之談，我很確信我們是因為愛情而走入婚姻！」老公好不好自己知道就好，但看到諸多指教，「針對『自私』這一塊可不能讓他白白背負『莫須有』的罪名」。

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妻子提到，對於「變態」後的檢座確實曾心懷不滿，也經歷了一段痛苦的時期，但是陳漢章對她的付出，都是看在眼裡記在心底。她細數陳漢章的優點，「他每天上班都是以極高效率完成工作，下班一刻都不會在外逗留，為的就是能早點回家陪伴我跟太子，回到家後除了分擔家務、照顧小朋友之外，也從不抱怨牢騷，對家人溫柔而無負面情緒，只說到這請問有多少人能辦得到？」

▲兩人是為了愛情結婚的。（圖／翻攝自妻子IG）



某次陳漢章發現她不太對勁，請假回家觀察身體狀況，還陪她去看醫生後才去上班，「身體不適的我在家躺一天，他1打2（包括我）還是可以把家裡整理得有條不紊，把妻小都照顧很好」；除了日常諸多瑣碎的照料，陳漢章也給予她極大的自由，並給予全力支持，「我想單飛出國只須告知不是徵詢，我想當作家也是因為有他這個題材才能達成理想」。

妻子坦言，陳漢章會走到這一步，是連他以前的自己都無法預測到的，雖然生活產生許多問題，但陳漢章總是在遇到問題時可以努力尋求解決辦法，「雖然有些事仍然無解，但他的努力是有目共睹的」，對於那些認為檢座自私的人，無論是出於善意還是惡意，「我覺得各位別想太多了！因為這世界能說他自私的只有我，但我一點都不覺得他自私」。