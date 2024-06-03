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士檢主任票選出爐！全能男檢奪冠...正義女檢孕期搜黑心口罩居次

▲▼新士林地檢署外觀。（圖／記者莊喬迪攝）

▲士林地檢署今舉辦一審主任檢察官票選。（圖／記者莊喬迪攝）

記者黃宥寧／台北報導

每年6月是檢察人事升遷的關鍵期！士林地檢署今（3）日舉辦一審主任檢察官票選，投票至下午4點截止，投票後立即開票，得票依序為重金專組檢察官林伯文及肅貪檢察官林思吟、蔡景聖。名單出爐後，將由法務部檢察官人事審議委員會的民選委員，進行討論推薦，最終送交新任部長鄭銘謙進行圈選。

士林地檢署是檢察界民主聖地的起源，是最早執行主任檢察官投票制度的機構，採用1張票3分的投票方式，選民可將3分票投給同1人或分別投給不同人，充分體現了民主與選擇的靈活性。

▼林伯文檢察官穩健處理各類刑案。（圖／翻攝自高檢署）

▲▼ 林伯文檢察官 。（圖／翻攝自高檢署）

司法官51期林伯文，從2012年9月分到就到士檢擔任檢察官，歷經「婦幼專組」、「重大刑案專組」、「民生專組」、「公訴組」及「重經專組」等職務歷練，認真投入，曾偵辦富商迷姦偷拍案、撒旦之母（TATP）炸彈軍火案、媳婦虐殺公公案等偵查及相驗案件；輪調公訴組期間，曾參與小燈泡案蒞庭論告及多場人民參審模擬法庭演練，全力以赴，各項表現優良可取。

▼檢察官林思吟積極偵辦詐團案件獲得法務部長頒獎表揚。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 林思吟、詹于瑾 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

司法官49期林思吟，2010年分發到桃檢，2016年調任士檢，工作態度謹慎認真，處理詐欺、毒品等案件，均有成效。2020年9月間，口罩國家隊加利公司被控將陸製口罩混入實名制口罩銷售，牟取不正當利益，林檢察官更挺著孕肚，率隊前往搜索，當場查獲犯罪所得800萬元，展現了無懼挑戰、堅守正義的精神；甚至在犯罪被害人權益保障法新法生效後，發出首張被害人保護命令，積極捍衛女性的權益和尊嚴。

司法官48期蔡景聖，在新北地檢署偵辦過史上最大「集體詐健保」明師中醫診所、日本核災食品等案；2022年調派士檢，偵辦前國民黨中常委蕭景田等人涉為求北市議員林杏兒當選，以現金行賄多人，起訴蕭等共27人，全案法院審理中。

3名檢察官表現優秀，各自展現出卓越的專業能力和才智，不分軒輊地全力投入案件調查，兢兢業業地執行職責，不畏困難，勇於追查真相，力求維護司法的公正和健全。

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