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不爽被判8年！強盜犯踹桌丟麥砸女檢...士檢火速開鍘：分案偵查

▲北市東湖驚傳6名搶嫌持開山刀搶劫民眾，得手11萬元現金和金項鍊，案發後警方火速破案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲王煥宇等人強盜走陳姓被害人11萬元現金和金項鍊遭判8年。（資料圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

衝動是要付出代價！士林地院宣判一件加重強盜案，在押被告王煥宇聽到自己被判8年有期徒刑，當庭咆哮，踹飛桌子再拿麥克風朝公訴檢察官猛砸，最後出動多名法警才將人押回候審室。對此，士林地檢署基於保護同仁安全及權益，今晚火速發布新聞稿強調，將主動分案偵查，若涉刑責將依法嚴處，絕不寬貸。

士檢說明如下：

一、 本署嚴厲譴責本件行為人即另案王姓被告對於本署公訴檢察官依法執行職務時所為之擲物、謾罵等不理性之行為。

二、 基於保護同仁安全及權益維護，本署獲悉發生此事後，已立即聯繫臺灣士林地方法院獲得充分協助，彙整及保全本件相關事證，後續本署並將主動分案，由偵查組檢察官儘速查明事發經過，若有涉及刑責，將依法嚴處，絕不寬貸。

三、 另本署與士林法院均同感應維護機關及人員安全，除持續全面檢視法庭及偵查庭之硬體設備是否完善外，並繼續落實在庭值勤之秩序維持及安全維護，且以此事件為教材，提醒所有同仁保持警覺，以防範於未然。

▲▼新士林地檢署外觀。（圖／記者莊喬迪攝）

▲士林地檢署捍衛同仁安全及權益，將主動分案。（圖／記者莊喬迪攝）

全案源於去年9月22日，35歲王煥宇聽聞吳姓友人向陳男貸款，簽發本票交付作為擔保，其後陳僅告知貸款審核未通過隨即失去聯繫，未將本票返還，因此提由他出面約陳男在內湖慈后宮見面，再撂5名同夥持刀包圍搶陳現金、金項鍊。

全案審理後，昨法院一審判決，王煥宇被依加重強盜等罪判處8年有期徒刑，在押的王在法庭上聆聽宣判後，瞬間不滿狂吼「我什麼錢都沒拿到，檢察官都不調查對我有利證據」，隨後將桌子踹飛1公尺遠，電腦掀翻掉地，巨大聲響傳至法庭外，嚇壞不少民眾，直到數名法警湧上制止，將人押回候審室才結束這場鬧劇。

事後，受命法官發文抒發心情：「我完全覺得他就是看本庭成員不慍不火的才敢這樣撒野，有夠不齒這種欺善怕惡的當事人，原想依職權告發他毀損公物，簽呈都打好了，結果資訊室檢查後告知電腦和麥克風都沒壞what，這是我聽過最好的壞消息！」

法官指出，「麥克風摔成那樣居然沒壞，平常調個音量就壞了，震驚到維持驚訝表情30秒，只能說再次驗證法院是很邪門的地方，平常不該壞的時候一直壞、該壞的時候又活跳跳的，簡直莫名其妙。」

最後法官也說，雖然法院日常就跟瘋人院沒兩樣，各種謾罵也看淡了，零星的小衝突都當修身養性、按耐一下就過了，但這廝居然對檢座丟擲兇器、還造成我們法警掛彩，這種暴力行為真的非常不爽，還好本案也判的不輕，夠他在獄中好好反省。

對於，受命法官指出要依職權告發，士院表示研議中。

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