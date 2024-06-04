美日韓外交次長談「台海問題」　觸怒中國大使館：嚴重干涉內政

▲中國駐南韓大使邢海明。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓外交部第一次長金烘均、美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）、日本外務省事務次官岡野正敬於美東時間5月31日在美國華府召開會談，針對台海與南海問題，美日韓三方在聲明中強調「反對中國單方面改變現狀」，此話語再度激起北京當局的敏感神經，中國駐韓大使館警告，切勿在台灣議題說三道四。

根據《韓聯社》，中國駐南韓大使館發言人透過社群平台微博發表聲明，內容指控美日韓三國近日在外交次長磋商和防長會晤就台灣海峽、南海議題上有著「錯誤言論」，因此中方已向韓方透過外交管道提出嚴正交涉。

中國駐韓大使館表示，南韓與美國、日本在台灣海峽與南海議題上「粗暴干涉中國內政」、「惡意抹黑攻擊中國」，認為美日韓此舉已嚴重侵犯中國主權和核心利益，「台灣問題純屬中國內政，絕不允許任何外部勢力干涉，一個中國原則是維護台海和平的定海神針，也是中國和所有國家建交與發展關係時的前提與基礎。」

中國駐韓大使館也表示，中國對於南海諸島擁有「無可爭辯」的主權，在相關海域上擁有主權權利和管轄權，因此呼籲「非南海問題當事方」的美日韓，不應介入中國和區域內國家之間的涉海問題。

中國駐韓大使館警告，「韓方不顧中方堅決反對，反覆夥同美日就台海、南海問題『說三道四』，這不符合中韓戰略合作夥伴關係精神、不利中韓關係發展，敦促韓方在台海、南海問題謹言慎行。」

據悉，中國外交部發言人毛寧曾於先前的例行記者會，指控美日韓三國嚴重干涉中國內政、惡意抹黑攻擊中國。