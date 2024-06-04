美貨機疑「引擎起火」返航緊急降落！　成田機場關閉跑道

▲ PAC752航班起飛後不久折返，重新降落成田機場。（圖／翻攝自X）
記者陳宛貞／綜合外電報導
日本東京成田機場一架貨機起飛後疑似引擎起火，緊急掉頭降落，機場因此關閉部分跑道。
《日本放送協會》（NHK）報導，據國土交通省成田機場辦公室說法，從成田機場起飛的美國博立貨運航空（Polar Air Cargo）PAC752航班於當地4日上午10時後起飛，欲飛往美國洛杉磯，但疑似因引擎起火，返航機場緊急降落。
成田機場A跑道因這起事件影響一度關閉，現已重新開放。
June 4, 2024
▲ PAC752航班起飛後不久折返，重新降落成田機場。（圖／翻攝自X）
記者陳宛貞／綜合外電報導
日本東京成田機場一架貨機起飛後疑似引擎起火，緊急掉頭降落，機場因此關閉部分跑道。
《日本放送協會》（NHK）報導，據國土交通省成田機場辦公室說法，從成田機場起飛的美國博立貨運航空（Polar Air Cargo）PAC752航班於當地4日上午10時後起飛，欲飛往美國洛杉磯，但疑似因引擎起火，返航機場緊急降落。
成田機場A跑道因這起事件影響一度關閉，現已重新開放。
June 4, 2024
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