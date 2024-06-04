美貨機疑「引擎起火」返航緊急降落！　成田機場關閉跑道

近來北韓（朝鮮）軍事動向頻頻，兩度向南韓空飄近千顆含有糞便的穢物氣球，並用電波干擾南韓西部海域GPS。對此，南韓今（4）日上午由國務總理韓悳洙召開國務會議，商討應對北韓軍事挑釁的對策，正式通過廢除《九一九軍事協議》