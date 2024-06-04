快訊／南韓正式廢除「919軍事協議」　國務會議通過！可在邊境軍演

▲南韓江原道鐵原郡發現疑似從北韓空飄來的糞便氣球，底下載有許多垃圾。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

近來北韓（朝鮮）軍事動向頻頻，兩度向南韓空飄近千顆含有糞便的穢物氣球，並用電波干擾南韓西部海域GPS。對此，南韓今（4）日上午由國務總理韓悳洙召開國務會議，商討應對北韓軍事挑釁的對策，正式通過廢除《九一九軍事協議》，條文全數失效，未來南韓軍隊在軍事分界線（MDL）或附近海域軍演時，皆不再受到條文限制。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，南韓國務總理韓悳洙4日上午10時召開國務會議，針對《九一九軍事協議》全數條文師校案進行審議，並在會議上通過議案。韓悳洙表示，「北韓繼5月28日空飄糞便氣球、5月29日向我方透過電波干擾GPS系統，即便我方（南韓）政府鄭重警告，北韓卻還是於5月30日發射18枚短程彈道飛彈，6月2日又再度空飄糞便氣球。」

韓悳洙補充，「北韓發射彈道飛彈的行徑違反聯合國安理會決議，空飄糞便氣球的行為則明顯違反停戰協議，至於干擾GPS系統的行為則是無視國際電信聯盟（ITU）『禁止干擾通訊』憲章，如此低劣的行為威脅民間船隻安全。」

韓悳洙指出，其實《九一九軍事協議》早已因為北韓先行一步撕毀條約而變得有名無實，且該協議導致南韓軍隊在國防安全上有著無可避免的問題，在條約廢除後，南韓將可恢復在軍事分界線一帶的軍事訓練，「今天所召開的國務會議上，政府推動廢除《九一九軍事協議》的方案，條約全文將失效，直到南北韓恢復信任關係為止。」

韓悳洙最後再度向北韓喊話，「呼籲北韓能夠立刻停止對於韓半島（朝鮮半島）和平穩定的所有威脅行動，並走上南北韓共同繁榮的道路。」

據悉，南韓前總統文在寅在任時，曾和北韓國務委員長金正恩於2018年9月19日簽訂《九一九南北軍事協議》，作為《平壤共同宣言》的附屬協議。

協議內容包括全面停止雙方的敵對行為、訂定飛行禁區、野外機動訓練禁區，並決定在北方分界線（NLL）一帶劃定「海上緩衝區域」，防止雙方在海上爆發武力衝突，禁止雙方在該區域進行砲擊、海上機動訓練，以及撤除設置在軍事緩衝區（DMZ）的監視哨所（GP），另外還包括兩韓共同挖掘韓戰烈士遺骸、和平使用漢江下游等。

北韓於2022年12月6日在江原道高城郡、金剛山一帶重啟射擊訓練，去年11月更宣布全面撕毀協議，因此南韓政府也於同一個月宣布停止部分條文效力。