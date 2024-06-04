吸毒ㄎ一ㄤ掉！苗栗暴走男「棍棒狂砸宮廟玻璃」　警火速逮人

▲竹南鎮精神脫序黃姓男子持鐵條砸宮廟，警方循線查獲法辦。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮聖福里一間宮廟，昨（3）日傍晚無端遭一名黃姓男子持鐵條攻擊，砸毀大門玻璃和公佈欄玻璃後逃離，警方據報將黃男逮捕，偵訊後依毀損罪嫌送辦。當地居民表示，黃男有吸毒前科，精神狀況很不穩定，時常暴走亂叫、攻擊人，一直是社區的頭痛人物，根本就是不定時炸彈。

竹南警分局表示，昨下午5時許接獲民眾報案，指有名男子敲打「聖福宮」大門的4片落地玻璃門和公佈欄，犯案後又在附近叫囂，竹南派出所員警獲報後趕赴現場，犯案男子已逃離現場，只找到犯案的鐵條，但警方根據目擊民眾指證，鎖定時常行為脫序的黃姓男子（54歲），循線到黃男住處，他也坦承犯案。廟方已對黃男提出毀損罪告訴，警方偵訊後依法送辦。

謝姓居民說，黃姓男子有多次吸食毒品被警方查獲前科，疑似吸毒致精神錯亂，時常謾罵路人、情緒暴走，多次被衛生局和警方強制送醫，始終是社區的頭痛人物。

竹南警分局提醒，遇有攻擊傾向或精神狀況異常者，應避免近身接觸或以言語刺激，若行為人有自傷、傷人或有公共危險等行為者，請立即撥打「110」報案電話或「119」救護專線，由警消人員到場協助，以避免發生危險。