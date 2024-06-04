世上最活躍火山！夏威夷幾勞亞火山噴發　同位置睽違50年首噴岩漿

▲夏威夷幾勞亞火山於當地6月3日開始噴發。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

夏威夷的幾勞亞火山（Kilauea）是全球最活躍的火山之一，也是夏威夷第二大的火山。最近，幾勞亞火山在3日清晨開始噴發，噴發位置較為偏遠，是同個位置時隔半世紀以來首度見到火山熔岩噴發。當地觀測站評估，這次噴發不會對人類生命造成威脅，但可能有火山氣體影響空氣品質。

根據衛報報導，美國地質調查局（USGS）的夏威夷火山觀測站表示，這次火山噴發位置位於幾勞亞火山口以南1英里（約1.6公里）處，此位置上次噴發是在距今約50年前的1974年12月。自2008年以來，火山口周圍由於地面裂縫、火山口壁不穩定與岩石崩塌等情況，已長期對公眾封閉。

觀測站表示，網路直播鏡頭的畫面中可見火光，顯示目前岩漿正在從裂縫中冒出。然而，當地1974年時的噴發僅維持了約6個小時，觀察站目前尚無法確定這次噴發將持續多久。

觀測站認為，儘管目前幾勞亞火山仍在噴發中，但位置發生在火山國家公園的偏遠地帶，噴發量體較小，不會對人類生命或重要基礎設施造成直接威脅。夏威夷民防官員仍提醒，「某些區域可能會發生火山氣體濃度增高，若對火山氣體容易敏感的民眾，請採取預防措施。」

報導稱，幾勞亞火山噴發帶來的風險通常是火山氣體，與大氣反應後會形成火山霧（英文稱作vog），可能對居民和遊客的健康構成威脅，損害植物並影響牲畜。

幾勞亞火山其他區域上一次噴發則是在2023年9月，近期時間較長的一次則是在2023年6月，當時噴發持續了數周，吸引許多遊客前往夏威夷火山國家公園觀賞熔岩。