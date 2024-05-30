冰島宣布緊急狀態！火山爆發「熔岩噴50m」　著名藍湖溫泉急撤遊客

▲ 格林達維克附近火山噴發，當局疏散居民。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

冰島西南部雷克雅內斯半島的Sundhnuksgigar火山29日再度大規模噴發，熔岩噴射至50公尺高，相當於16層樓高度。當局在地震後對附近城鎮宣布緊急狀態，撤離著名的地熱溫泉「藍湖」（Blue Lagoon）及漁業城鎮格林達維克（Grindavik）居民。

綜合《美國之音》等外媒，冰島氣象局（IMO）29日宣布，Sundhnuksgigar火山發生去年12月以來第5次噴發，火山口長度約2.5公里且還在延長，噴發柱至少達到50公尺以上。

此前，當局在一起地震過後宣布進入緊急狀態，並疏散格林達維克居民，不久後就開始噴發；附近的藍湖是冰島最大旅遊景點，也因火山噴發疏散民眾。

IMO在噴發前報告「強烈地震活動」，且斯瓦特森基（Svartsengi）地熱發電廠地下累積2000萬立方公尺岩漿，該發電廠為半島上約3萬居民提供水電。自去年12月首次噴發以來，發電廠人員已被疏散，至今一直處於遠端操作狀態，並建造屏障保護。

格林達維克過去有4000名居民，多數在去年11月就被永久撤離。火山在去年12月、今年1月、2月及3月接連噴發，1月大噴發時，熔岩流進城鎮街道，吞噬3棟房屋，但事後仍有部分居民回到熔岩威脅較小的社區。