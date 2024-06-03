防串煙！桃園聯合稽查高層集合住宅　點出防火填塞疑慮

▲桃園聯合稽查高層集合住宅，率先點出防火填塞疑慮。（圖／建管處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由於日前新竹市某社區大樓發生火災，引發各界關注大樓的消防安全準備？桃園市政府建管處2日表示，該處於上(5)月31日執行第一波高樓層住宅消防、公共安全聯合稽查，優先抽檢尚未辦理公安申報的社區，並依內政部所訂公安稽查項目檢查外，額外檢查火警時可能串煙的管線孔洞，要求社區落實防火填塞。

建管處副總工程司王繼忠表示，這次的公安聯合稽查除了由消防局針對消防安全設備等稽查，進行2個高樓層社區消防公安檢查，分別發現社區有防火門無法完全閉合，門弓(自動閉門)器損壞等情形，恐無法有效阻止火勢和煙氣的擴散，也會影響住戶逃生。

▲桃園聯合稽查高層集合住宅。（圖／建管處提供）

此外，在社區地下室，有電纜管線孔洞沒有落實填塞情形，恐怕於火災時，為煙霧容易竄入的管道，稽查小組已督促社區管理單位及住戶盡速改善，消除安全隱患。

市府表示，聯合稽查從5/31開始，陸續將以正式公文通知受抽檢的社區，也請社區管委會協助配合，確保高樓層社區的居住安全。而16層以上，或建築高度50公尺以上的集合式社區，每2年需辦理一次公安申報，尚未申報社區，建管處提醒請盡快辦理檢查，確保社區消防公安。管委會可依建管處公寓大廈修繕補助規定，申請公安申報費用補助。

此次聯合稽查，市府也率先點出防火填塞的疑慮，主動進行檢查，雖然該問題尚未列在中央規定的查核項目中，但各社區管委會也可自行先以外觀檢視，也呼籲中央可以在公安檢查的項目納入考量，市府也感謝各大樓管委會配合稽查，一起與市府聯手守護社區居民住的安全，管委會如遇到本次稽查的缺失，市府也樂於協助給予改善建議。