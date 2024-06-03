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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／今晚第一批！卓榮泰夜宴綠委　盼促打詐四法、阻錢坑法案

▲▼卓榮泰與黨籍立委分批會面。（圖／記者周宸亘攝）

▲行政院長卓榮泰今晚與黨籍立委會面。（圖／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

為加強行政立法溝通，行政院長卓榮泰今（3日）晚間開始分批宴請民進黨籍立委。民進黨團幹事長吳思瑤會後受訪說，會中包括「打詐四法」、「花東三法」均成為關鍵字，卓揆一直強調「溝通很重要」，與會者也有共識：行政立法一體，唯有團結才能分進合擊，而且一定要站在民意、正確論述的一方。

卓榮泰今天晚間前往台大醫院國際會議中心，與隸屬交通、教育及文化委員會的民進黨立委們餐敘，特別的是，相較過往行政立法會面，多以閣揆出席為主，但這次副院長鄭麗君，以及交通部、教育部、文化部等相關部會首長均與會，耗時2個多小時針對政情交換意見。

▲▼卓榮泰與黨籍立委分批會面。（圖／記者周宸亘攝）

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼卓榮泰與黨籍立委分批會面。（圖／記者周宸亘攝）

▲文化部長李遠（筆名小野）。（圖／記者周宸亘攝）

吳思瑤會後受訪說，由於許多內閣部會首長是生力軍，今天透過餐敘創造近距離的互動，大家也都侃侃而談、沒有距離。她說，國會新生態三黨不過半，立法院每一天都在戰鬥攻防，新任部會首長雖然才就任2周多，但在分享業務時都是非常嫻熟的掌握相關政策。

吳思瑤轉述，卓榮泰一直強調「溝通很重要」，而且要「保持誠意的溝通和善意的溝通」。她說明，現在行政立法的互動比以往更密集頻繁，除了有委員會與部會之間的政策小組，還有每天上午8點的會前會，每周五黨團大會，以及在民進黨團總召柯建銘辦公室進行不定期、密集的行政立法協調會。

吳思瑤說，行政部門接下來會加速研議正向、擁有社會正當性、福國利民的法案，加速「出菜」，掌握發球權和話語權，另外，也要因應在野黨提出，可能會對施政造成衝擊、戕害國家財政的爭議法案，各部會要加速盤點其不可行之處，並提供論述給立委，「說理的戰場是民進黨的專擅，我們會把握這重要的論述戰，訴諸民意和社會」。

吳思瑤表示，尤其在「國會擴權」法案之後，黨內清楚看到，唯有行政立法一體團結，才能號召更大的社會能量，必須站在正確的政策這一邊，只要相信民意，相信推出來的政策都是福國利民的，即使每一天都有很多戰鬥和議題必須拆彈，這樣的信念也能夠讓彼此走得更沈穩，每一步都很堅定。

吳思瑤續指，今天「打詐四法」成為關鍵字，體恤民意對於詐騙的厭惡及高擔憂，行政院已將「打詐四法」列為優先法案，跨部會、跨委員會的立委都要全力推進，希望這個會期能夠通過。

此外，吳思瑤說明，針對被批評「錢坑法案」的花東三法，交通部長李孟諺也在會中分享，民進黨支持交通建設，但這3個條例欠缺專業交通評估、嚴謹財政紀律、環境影響評估與原住民族部落諮商等程序，確實有窒礙難行之處，因此，與會立委也有高度共識，將會透過論述向社會進行報告。

至於與會立委是否有向行政部門提出其他意見？吳思瑤補充，各立委都來自不同選區，除了針對建設提出建議外，今天也討論到「高教退場機制」等議題，例如校地釋出是否能做更有公益性的使用等。

針對「打詐四法」審議期程，立法院司法及法制委員會今日已排審《洗錢防制法》修正草案，5日將審查「科技偵查及保障法」草案，6日審查《通訊保障及監察法》部分條文修正草案；內政委員會也表定5日、6日處理「詐欺犯罪危害防制條例」草案，打詐四法均排入本周委員會審查。

▲▼卓榮泰與黨籍立委分批會面。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼卓榮泰與黨籍立委分批會面。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨立委吳沛憶。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼卓榮泰與黨籍立委分批會面。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼卓榮泰與黨籍立委分批會面。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨立委許智傑。（圖／記者周宸亘攝）

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