機票訂好了「要幫男友慶生」　卻抓包他偷約砲！妹子淚崩：該怎辦

▲原PO本來要和男友出國慶生。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人想要特別的慶生方式，會跑到國外慶祝。一名女網友就說，預計要到國外幫男友慶生，因此早早訂好了機票，不料前幾天卻在男友車上發現對方約砲的證據，讓她不知道該怎麼辦，於是PO文求助。文章曝光後，不少人勸「快分啊，然後自己去玩」、「寧可找別人陪你，也不要和他耗時間！」

原PO在Dcard發文表示，前幾天在男友車上發現對方到旅館休息的發票，雙方攤牌之後，男方坦承約砲，讓她當場心碎。因為先前早就說好要一起到國外幫男友慶生，因此她早就訂好機票，不料現在卻碰到此事，讓她十分慌張，「我該怎麼辦？現在真的不知道該怎麼走下一步」。

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不少網友紛紛表示，「不用想，先分，看要不要跟閨蜜或家人去」、「自己去玩！把他的票退掉！」「帶朋友或家人去啊，自己一個人去也好，這種男生不值得讓人花錢帶他出國」、「當然是退票，不要出國慶生啊，跟他吵一吵，順便分，垃圾不需要再為他付出！」「分手，找別人陪你去，不要在這種人身上再花錢了，先看能不能退票」。

也有人分享經歷，「我之前也是規劃好出國旅遊，機票飯店都訂好了，後來被我抓包跑夜店約妹子，吵完架就分手了，分手後我把他的機票退掉，想說要去獨旅，結果出國前一個月跑回來找我，哭哭啼啼說他知道錯了要我原諒他，我一時心軟原諒他，並訂一張新的機票。然後玩回來不到兩個禮拜，又被我抓到約新的妹子，還理直氣壯凶我，真的不要心軟！！！過來人告訴你，為了利益有時候人真的會滿嘴謊言，你現在付出更多會讓你以後更不甘心」。

事後原PO回應，已經把機票退掉，已和男友分手了。