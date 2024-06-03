超商大夜員工「滷味鍋煎牛排、電鍋蒸蝦」！發文炫耀遭網砲轟慘了

▲有超商店員用加熱滷味的鍋子煎牛排，還用蒸地瓜的蒸籠蒸蝦。（圖／翻攝自靠北7-11）

圖文／CTWANT

太離譜！一名超商員工大夜班肚子餓，竟用加熱滷味的鍋子來煎牛排，還有人用蒸地瓜的蒸籠蒸蝦，引發網友議論。對此，業者已掌握相關訊息，將對違規行為進行懲處。

一名7-ELEVEN員工在臉書《靠北7-11》表示，上大夜班上到一半，肚子餓了怎麼辦，「就是要吃牛排啦！」畫面中可見，該名員工把牛排丟進加熱滷味用的鍋子，煎到整個鍋底焦黑。

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▲滷味的鍋子被用來煎牛排。（圖／翻攝自靠北7-11）

貼文曝光後，引來大批網友砲轟：「你若能為你的行為負責任，那你很有創意。若不行，那你最好停止這些無聊行為」、「店員的水準就是你這樣的人拉低的」、「鍋子要幾千塊錢的成本，不尊重工作回家去」、「你可能不知道，煎這塊牛排可能需要付60萬違約金」。

另外，同樣在《靠北7-11》，也有超商員工PO出用蒸地瓜的蒸籠蒸蝦，寫道：「半夜肚子餓，只好煮一下」，讓網友感到傻眼，紛紛痛批：「身為一個大夜，你的出頭還真多」、「是不是想退休了～想解約啊」、「沾到生的已經造成器具污染了，沒清洗就用誘發甲殼過敏是肯定的」、「無聊當有趣」。

▲蒸地瓜的蒸籠被用來蒸蝦。（圖／翻攝自靠北7-11）

據《三立新聞》報導，7-ELEVEN已在第一時間掌握訊息，為單店未符合規範行為，針對非合規使用門市設備，已完成清消，並將針對違規行為依約查處，同時加強內部教育訓練，確保消費者安心購物環境。

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