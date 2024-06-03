　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超商大夜員工「滷味鍋煎牛排、電鍋蒸蝦」！發文炫耀遭網砲轟慘了

有超商店員用加熱滷味的鍋子煎牛排，還用蒸地瓜的蒸籠蒸蝦。（圖／翻攝自靠北7-11）

▲有超商店員用加熱滷味的鍋子煎牛排，還用蒸地瓜的蒸籠蒸蝦。（圖／翻攝自靠北7-11）

圖文／CTWANT

太離譜！一名超商員工大夜班肚子餓，竟用加熱滷味的鍋子來煎牛排，還有人用蒸地瓜的蒸籠蒸蝦，引發網友議論。對此，業者已掌握相關訊息，將對違規行為進行懲處。

一名7-ELEVEN員工在臉書《靠北7-11》表示，上大夜班上到一半，肚子餓了怎麼辦，「就是要吃牛排啦！」畫面中可見，該名員工把牛排丟進加熱滷味用的鍋子，煎到整個鍋底焦黑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

滷味的鍋子被用來煎牛排。（圖／翻攝自靠北7-11）

▲滷味的鍋子被用來煎牛排。（圖／翻攝自靠北7-11）

貼文曝光後，引來大批網友砲轟：「你若能為你的行為負責任，那你很有創意。若不行，那你最好停止這些無聊行為」、「店員的水準就是你這樣的人拉低的」、「鍋子要幾千塊錢的成本，不尊重工作回家去」、「你可能不知道，煎這塊牛排可能需要付60萬違約金」。

另外，同樣在《靠北7-11》，也有超商員工PO出用蒸地瓜的蒸籠蒸蝦，寫道：「半夜肚子餓，只好煮一下」，讓網友感到傻眼，紛紛痛批：「身為一個大夜，你的出頭還真多」、「是不是想退休了～想解約啊」、「沾到生的已經造成器具污染了，沒清洗就用誘發甲殼過敏是肯定的」、「無聊當有趣」。

蒸地瓜的蒸籠被用來蒸蝦。（圖／翻攝自靠北7-11）

▲蒸地瓜的蒸籠被用來蒸蝦。（圖／翻攝自靠北7-11）

據《三立新聞》報導，7-ELEVEN已在第一時間掌握訊息，為單店未符合規範行為，針對非合規使用門市設備，已完成清消，並將針對違規行為依約查處，同時加強內部教育訓練，確保消費者安心購物環境。

延伸閱讀
被公司逼「繳錢」幫同事慶生　她不到1年噴5千...一問蛋糕價格傻眼
2歲兒父不詳…單親媽拿4男頭髮樣本驗DNA　結果大吃驚
外媒列「亞洲最受喜愛的20個國家」台灣排第2　新加坡日本分列3、4名

ET快訊
驚悚畫面曝！騎士遭砂石車撞輾斷腿滿地血
獨／謝震廷「被控惡鄰」行徑曝光！　住戶：報警都沒輒
「密陽44人性侵案」主謀竟非法營業4年！　網怒：又犯罪
快訊／流浪狗突竄出遭撞死！28歲女騎士重創送醫
國中女遭霸凌墜樓重傷昏迷　校方求捐款助難關
快訊／蘇花公路崇德隧道大坍方！雙向交通阻斷
余祥銓也惹過「大麻煩」！曾給孫安佐「1中肯建議」
基隆潮境公園坍方「10層樓高」！最快6／11搶通

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

0403強震重創花蓮擬免徵汽燃費　最快下個月上路

一天刷幾次牙最好？牙醫曝「這數字」：最重要時機沒刷恐蛀光

北農限定端午粽熱銷　吃貨狂掃上看15萬顆

機票訂好了「要幫男友慶生」　卻抓包他偷約砲！妹子淚崩：該怎辦

彰化2畜牧場雞蛋驗出有「禁藥」　各罰3萬下架1406顆

潮境公園坍方「10層樓高」！仍有巨石落掉風險　估6／11搶通

明起陣雨襲各地！端午連假濕悶　「降雨熱區」曝

基隆山坡地多「順向坡易釀災」　學者：市府應加強防範

19歲女大生車禍...意外發現肺腺癌！醫揭可能原因：不幸中大幸

頂客族夫妻遭情勒「送晚輩機車、遺產該歸誰」！她怒：哪來的臉

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳用AI秀標準中文　「輝達模型可幫台灣預測颱風」

孫領養貓直接帶回家　嬤狂拒絕→接納愛護

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

孫安佐和解狄鶯！　嗆孫鵬：別做偷雞摸狗的事

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

王心凌「才藝表演」NG喊：彩排啦！　自備小道具...誇「蠻有綜藝感」XD

媽規定只能講台語玩桌遊　聽女兒「中文改腔調」笑翻

0403強震重創花蓮擬免徵汽燃費　最快下個月上路

一天刷幾次牙最好？牙醫曝「這數字」：最重要時機沒刷恐蛀光

北農限定端午粽熱銷　吃貨狂掃上看15萬顆

機票訂好了「要幫男友慶生」　卻抓包他偷約砲！妹子淚崩：該怎辦

彰化2畜牧場雞蛋驗出有「禁藥」　各罰3萬下架1406顆

潮境公園坍方「10層樓高」！仍有巨石落掉風險　估6／11搶通

明起陣雨襲各地！端午連假濕悶　「降雨熱區」曝

基隆山坡地多「順向坡易釀災」　學者：市府應加強防範

19歲女大生車禍...意外發現肺腺癌！醫揭可能原因：不幸中大幸

頂客族夫妻遭情勒「送晚輩機車、遺產該歸誰」！她怒：哪來的臉

0403強震重創花蓮擬免徵汽燃費　最快下個月上路

婦自覺「5大不適症狀」　竟已「腸癌三期」侵犯膀胱還轉移淋巴

6月購車／TOYOTA送65吋電視、福特雙雄下殺+速霸陸補助稅金都拼了

歐陽娜娜曬超紅新髮色！　打破爸爸歐陽龍禁令「穿7洞」近況曝光

婁峻碩被國中妹「誤認成黃偉晉」！　還原過程他笑哭：煩不煩

獨／謝震廷「被控惡鄰」行徑曝光！　住戶崩潰：報警、找管委都沒輒

南港2飯店住房優惠！漢來送兒童禮包　六福萬怡含華莎VIP演唱會票

越捷獲最佳低成本航空等兩大獎　6月中飛台中、高雄-富國島

一天刷幾次牙最好？牙醫曝「這數字」：最重要時機沒刷恐蛀光

北農限定端午粽熱銷　吃貨狂掃上看15萬顆

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

生活熱門新聞

黃仁勳演講點名17間大學！　「9國立8私立」入榜

黃仁勳遭網友肉搜　公開身分證字號

短褲、裙妹坐下「1事挺噁」　大票+1：很可怕

把握今空檔　明起「全台下6天」

潮境公園山崩瞬間　「這一幕」惹怒全場

50嵐「經典1品項」回歸！4縣市限定開賣

寶林4死！重症父醫藥費60萬　兒付不出哭：沒人願意接電話

孫安佐爭議不斷　他點名1男星「星二代楷模」

她旅遊遇態度超差日本店員　一個語助詞讓對方道歉了

黃仁勳現身百元快炒店！網笑：全店人均財富瞬間破億

10縣市大雨特報　最新警戒區域曝

iPhone備忘錄「拿來做1事」　果粉驚：這我

孫安佐脫序被逮！命理師揭2原因：恐是溺愛害了他

不只肉搜黃仁勳！「黑夜奇俠」罪行再曝光

更多熱門

相關新聞

早餐店漲不停！網苦嘆：要漲幾次？

早餐店漲不停！網苦嘆：要漲幾次？

漲聲又響起？有網友稱，3日去某早餐店用餐時，看到櫃台貼著「6/1起部分品項調漲價格」的告示，接著他換算出總共漲價比例約7趴，無奈之下他也好奇問「最近有什麼常買的早餐店漲價了嗎？」

徐韜爆曖昧「柯震東師妹」！

徐韜爆曖昧「柯震東師妹」！

阿伯騎車遇廟！突急煞停路中拜拜...後車嚇歪

阿伯騎車遇廟！突急煞停路中拜拜...後車嚇歪

寶林4死！負責人在台資產曝　受害者怒：還沒假扣押

寶林4死！負責人在台資產曝　受害者怒：還沒假扣押

寶林4死！重症父醫藥費60萬　兒付不出哭：沒人願意接電話

寶林4死！重症父醫藥費60萬　兒付不出哭：沒人願意接電話

關鍵字：

靠北7-11煎牛排周刊王

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳演講點名17間大學！　「9國立8私立」入榜

即／基隆潮境公園入口土石崩落！

遭白種元拍幸福近況　44男輪姦主謀IG狠嗆：敢動女兒，我清除絆腳石

宥勝遭判刑「台中住家圍帆布牆遮羞」！

黃仁勳概念股「有10檔攻漲停」

孫安佐再嗆爸媽「毀掉他1心願」：想要普通人的幸福！

「晴空匯」出現求售戶　房仲曝屋主心態：沒要降價

陸女業務賣浴缸當眾脫衣！展場洗澡被圍觀

孫安佐槓上父母！律師評「他沒有瘋」

台南女私處除毛「下體被PO限動」！怒告美容師

被老婆趕出來？非洲獅站門外淋雨

黃仁勳遭網友肉搜　公開身分證字號

潮境公園山崩最新現場曝！旅客第一視角驚逃

黃仁勳報明牌！　「42檔老黃概念股」曝光

孫安佐隔空嗆爸　孫鵬首度回應

更多

最夯影音

更多

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳用AI秀標準中文　「輝達模型可幫台灣預測颱風」

孫領養貓直接帶回家　嬤狂拒絕→接納愛護

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面