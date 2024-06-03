援建永久中繼屋！慈濟與花蓮縣府簽署合作　預計1年後完工

▲佛教慈濟慈善事業基金會與花蓮縣府擧舉辦簽署「安居計畫」合作契約書儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0403大地震重創花蓮，慈濟證嚴上人關心災區重建並協助安置照顧災民，財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會承諾合作援建，2日於花蓮縣府大禮堂舉行「安居計畫」合作契約書簽署儀式，由縣長徐榛蔚與慈濟慈善事業基金會執行長顏博文共同簽署，雙方攜手為災區復原與重建，並建置中長期安置中繼屋。

徐榛蔚表示，0403強震，花蓮紅、黃單建物累積逾百件，影響戶數計1,949戶，許多民眾投入大半輩子心血的房屋被貼上紅黃單成危樓，面臨重建或耐震補強選擇，花蓮縣政府對於災損危險建物處理提出多元措施，包括租金補貼、旅宿短期安置補助、重建(購)住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼、永久中繼屋等。感謝各界對於花蓮震災的援助，也感謝慈濟基金會除協助受災戶修繕房屋，目前也大力援建永久屋安置受災戶，0403地震不但使鄉親失去家園，也重創了花蓮各產業，使花蓮鄉親也成為了經濟災民，影響生活甚鉅，人民要先安居才能樂業，居住問題是當務之急，花蓮縣政府團隊展現災後重建的堅韌決心，讓花蓮鄉親們早回歸正常生活。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文感佩花蓮縣政府救災的迅速，慈濟慈善事業基金會也在0403大地震發生後20分鐘後，立即成立指揮中心，而證嚴上人更是發揮大愛精神，在當天到災區關心，現場並由團隊供應熱食予民眾及施工人員，於收容中心提供組合床組等，讓災民都能免於災後的恐慌。感恩徐縣長給慈濟機會付出，慈濟基金會此次援建將以永久屋的規格，規劃災民中繼使用，未來慈濟基金會也將與志工們及所有夥伴一起讓花蓮更好。

花蓮縣政府自4月9日起即啟動中繼屋需求調查，登記有意願入住中繼屋之受災戶所，並於5月8日及5月9日分別辦理調查說明會，由縣長徐榛蔚主持，並現場關心住戶們對於重建之路的需求；其後成立中繼屋住戶聯繫社群，線上即時回應住戶有關中繼屋之疑問；再於5月28日、29日家訪住戶，關懷住戶生活狀況並提供諮詢，同時多次與慈濟慈善事業基金會多次商討永久中繼屋援建事宜。經調查統計完成後，計有109戶、307人有入住永久中繼屋意願，縣政府與財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會2日簽署0403地震災後重建「安居計畫」合作契約書，雙方達成合作意願與共識，期待永久中繼屋可以於1年後建置完成，讓地震中失去家園的鄉親能有個遮風避雨的家。

會中由慈濟慈善事業基金會營建處張正助主任就「慈濟安心屋」規劃構想向住戶說明，永久中繼屋目前選址在廣東街與信義街口，採低樓層設計之集合式住宅，初步規劃套房共112間、雙房共32間、可容納352人，每戶含公設約16.82坪~29.56坪，社區內並有設置社區中心、汽機車停車位、電梯等，同時兼具中繼及永久安全性的社區功能，附近生活機能良好且交通方便。