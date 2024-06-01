縣市長施政滿意度調查　南消消防成果六都第1

▲台南市消防工作在市長黃偉哲及消防局長李明峯所率領下，各項消防業務穩定中成長屢屢創新，2024遠見雜誌縣市長施政滿意度調查「台南消防六都第1」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防工作在市長黃偉哲及消防局長李明峯所率領下，各項消防業務穩定中成長屢屢創新，獲市民肯定與支持，2024遠見雜誌縣市長施政滿意度調查「台南消防六都第1」！

台南市消防展現卓越能力民眾有目共睹，2023年消防安全檢查家數共計14985 家，檢查完成率達100％；應設住宅場所火災警報器總戶數710707 戶，累計火警自動警報設備及住宅用火災警報器戶數比例高達97.02％，全年因住警器成功動作，而減災火警案件計30 件，成功逃生人數45人，讓本市火災死亡率逐年降低。

此外，為掌握急救黃金時間提高病患存活率，購置到院前緊急救護器材（除顫整合系統），積極培訓高級救護技術員，成立救護教官團，落實執行2096 件院前12導程心電圖監測，已成功救回118人，緊急救護急救成功人數逐年上升。

為保障救災同仁安全，南台灣唯一救災裝備空氣呼吸器個人化；2023年續編汰換第2套消防衣、空氣呼吸器設備及消防車等經費，購置全台唯二同款「消防機器人」，並建置「救災現場指揮及人員管制系統」，結合既有119 派遣系統輔助救災現場指揮及人員安全管制，提升現場救災人員安全。

消防局積極推動企業義消召募計畫，黃市長上任後提升義消協勤能力。統計2023年台南市每十萬人義消人數為18549人，為全台之冠。

市長黃偉哲強調，「政府服務沒有最好，只有更好」，消防勤務與民眾安全密不可分，市府除重視同仁勤務裝備外，積極擴編消防人力，減輕消防同仁負擔並提供友善的工作環境，強化救災救護之服務品質。

消防局長李明峯向中央爭取消防人力完成修編477人，規劃2025至2027年人力增補，逐步降低外勤消防同仁每月超時服勤時數，紓緩人力不足情形，將超勤加班費提高至1萬9000元，自2023年5月1日起採「勤2休2」制度，消防同仁在災害搶救安全保障下，讓台南未來更美好。