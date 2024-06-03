2移工狠招拒捕落跑！反抹辣椒水+機車沒剎車害摔　2警雙雙掛彩

記者許宥孺／高雄報導

高雄市員警昨(2日)巡邏時，發現2名移工騎車雙載，過程中搖搖晃晃形跡可疑，員警上前盤查時，2名移工不願配合，在大街上與警方發生扭打，警方對移工噴辣椒水制伏，沒想到移工竟反抹於員警的臉部後逃離現場。2名員警雙雙掛彩，警方已掌握2人行蹤，將全力追緝到案。

▲仁武分局員警攔查移工，雙方在大街上發生扭打。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

網路流傳一段影片，指出仁武分局仁武派出所大街上追逐嫌犯，過程中嫌犯疑反抗造成警員受傷。有路過民眾拍下，一名打著赤膊的男子與員警發生扭打，另一名員警則騎乘移工棄置的機車上前追捕另名移工。

仁武分局證實，這起事件發生在2日下午3點多，仁武派出所員警執行巡邏勤務時，巡經新莊路、文學一街口，發現2名移工形跡可疑便上前盤查，沒想到2人不願配合，下車狂奔跑給員警追。

▲員警騎乘移工棄置的機車追人，沒想到剎車失靈摔車。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

警方指出，2名員警分頭追人，其中一名員警噴辣椒水欲制伏，沒想到遭移工反抹於員警的臉部和手部，導致員警被灼傷，但現場清洗後無礙；另一名員警則騎乘移工棄置的機車追緝，但該部機車剎車失靈，導致員警摔車手、腳受傷，經包紮後無礙。

警方表示，目前已掌握2名移工行蹤，由於對員警不當拉扯，將全力追緝到案，並依妨害公務罪嫌偵辦。