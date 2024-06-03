黃仁勳演講見「義守大學」　校方曝合作起源：3年前買超級電腦

▲黃仁勳在演講時的背板，其中列名了合作大學其中有「義守大學」 。（圖／義守大學提供）

記者吳奕靖／高雄報導

輝達公司的創辦人兼執行長黃仁勳2日在台大發表主題為「開啟產業革命的全新時代」的keynote演說。他在演講中展示了一張台灣地圖，並列出了與輝達合作的台灣供應鏈夥伴，其中包括超過40家台股公司和16所大學，其中義守大學3日公開跟輝達之間的關係。

義守大學表示，3年前學校買了一台將近1千萬輝達的超級電腦，因為學校早在2018年就提出「跨域創新、競逐全球」的10年計畫，目的就是在培育未來的AI科技精英。2020年成立「智慧科技學院」，並設立全國第二台NVIDIA超級電腦，與NVIDIA建立合作夥伴關係，並與聰泰科技、華泰科技以及國防部等22家企業和政府單位進行產學合作。此外，該校各院系也共同規劃了「X+AI 」的跨域整合課程，並設立「AI高效能運算實驗室」。

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▲義守大學公開跟輝達之間的合作關係，以及目前的超級電腦應用 。（圖／義守大學提供）

另外，學校也將NVIDIA超級電腦運用於三大教研政策。在智慧醫療方面，該校開發「智慧型步態參數分析系統」，用於評估肌少症、跌倒預防以及復健等高齡醫療與照護。此外，該校還開發智慧化腦血管疾病護理平台，專為失能患者的長期護理照護而設。

在智慧製造方面，義守大學將生成式AI導入傳統金屬產業的製程中，以建構智慧製造環境。這將有助於降低成本、節省能源並提高產出效率。該校也投入資源建立「智慧科技創新中心」，以培育未來的AI領域從業者。

義守大學是台灣少數擁有「醫學院」的綜合型大學之一，該校在2021年成立「醫學科技學院」。該學院的成立是為了應對未來超高齡社會的挑戰，以及因少子化而引起的勞動力不足。因此，該校將健康醫學與智慧科技結合，以提升經濟產值。

▲義守大學建置「智慧科技創新中心」，跨域教學再升級 。（圖／義守大學提供）

此外，該校還將AI科技擴展至藝術領域。該校的「傳播與設計學院」新媒體設計學系與NVIDIA和技嘉科技合作，規劃建立了首座NVIDIA Studio x GIGABYTE協作空間。這個空間將提供學生使用相關的軟硬體資源，並整合元宇宙科技藝術設計中心，以提升學生的設計力和就業力。義守大學在教研和資源設備方面都精準對接國家政策與未來趨勢，因此該校已成為AI科技人才的培育基地。

黃仁勳在演講中強調輝達與台灣的緊密關係，並感謝台灣幫助輝達實現願景。「台灣與輝達的合作，創造了世界AI的起點」，他說，「台灣是無名的英雄，世界的支柱。」他更在演講背板中列出與輝達合作的台灣16家大學名單，這個消息一經公布，立刻引起網友熱議，甚至有人開玩笑說沒有上榜的大學該準備退場了。

網友們將這些照片和名單分享到PTT上，引發熱烈的討論。「天大地大台科大」、「看了好久，還好有找到」、「剩下的都可以廢掉了」、「文組：老黃是誰」、「我以為我唸的是糞校，居然上榜了」、「有助招生入學率」、「淡江人，穩了」、「自詡高學歷的某群不在這名單上的可以退教了」、「阿肥看到我的國立學店好感動」。