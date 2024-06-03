苑裡農地重劃區路口事故連連 2車路口碰撞...1車險衝進稻田

▲苑裡鎮社苓重劃路道發生轎車在叉路口碰撞，1名女駕駛受傷送醫，1輛事故車差點衝落稻田。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮吳姓男子、何姓女子，今（3）日上午7點多分別駕轎車要上班途中，在一處十字路口發生碰撞後，何女轎車差點飛落稻田，她胸痛不適自行爬出車外待援。警方說，2人都沒有酒駕問題，疑似有人未減速慢行才釀禍，正釐清事故原因中。

警方調查，今天上午7時19分許接獲報案，在苑裡鎮田中三路與田中六路的交叉路口，發生2輛轎車碰撞事故，初步調查為吳姓男子（58歲）駕轎車沿田中三路北往南直行，跟何姓女子（53歲）駕轎車沿田中六路東往西直行發生碰撞，何女轎車差點衝落稻田、前輪陷在排水溝上，吳男的轎車車頭凹陷。

▲苑裡鎮社苓重劃路道發生轎車在叉路口碰撞，1名女駕駛受傷送醫，1輛事故車差點衝落稻田。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方說，雙方駕駛酒測值均為0，當時都是駕車上班途中，何女送往大甲光田醫院治療無大礙，但現場殘留轎車機油，通苑五南救難協會志工協助交通疏導外，並載來木屑協助清理路面機油，避免人車通過時滑倒。

▲苑裡鎮社苓重劃路道發生轎車在叉路口碰撞，路面殘留機油。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方說，事故原因仍待釐清，呼籲民眾駕駛車輛行經路口時應減速慢行，並注意觀察左右來車，維護自身及其他用路人安全。