大貨車忘收吊桿「90度高舉」　撞斷紅綠燈...司機慘賠40萬

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮2月24日發生號誌桿遭扯斷意外，一部附吊臂的大貨車忘記收起吊桿，行駛至苗130縣道一處路口時直接撞擊紅綠燈號誌，進而勾到號誌電纜線，拉扯後並將號誌桿折彎，一度影響該處路口通行，所幸沒有波及其他車輛及路人，工務人員花了約一小時才排除，大貨車司機因一時粗心大約要賠償台幣40萬元。

▲苗栗苑裡鎮一部大貨車忘收吊桿撞斷130線上一支紅綠燈桿，所幸沒有波及其他車輛及路人，大貨車司機因一時粗心大約要賠償台幣40萬元。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

從附近路口監視器拍下的畫面發現，2月24日下午4時20分許，一輛藍色車頭、黃色車身的大貨車從一個路口左轉彎進入苗130縣道，大貨車上的吊桿還接近90度高高舉起，剛轉進130線沒多久，吊桿就直接撞擊路口的紅綠燈號誌，號誌燈整顆摔落地面，號誌燈桿也因為電纜線的拉扯而被折彎，大貨車立即停車，車上2人迅速下車查看。

轄區通霄分局山腳派出所接獲報案，立即派出員警於現場交通管制並通知縣府工務處人員到場，所幸未波及其他車輛及路人，經檢測劉姓駕駛酒測值為0，工務人員將號誌桿移至路旁，並於17時20分許恢復通車。

據了解，闖禍的大貨車是苑裡鎮公所的外包商，車上載著水泥電桿要去施工，粗心的司機忘記收起吊臂，卻在路口撞壞一組紅綠燈，還扯彎一支鐵製的燈桿，幸好沒有波及其他路過的人車，號誌復原賠償金額，初步估計需要40萬元台幣。