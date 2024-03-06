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社會 社會焦點 保障人權

苗栗苑裡2車擦撞！神鴨被撞飛「降落田中央」　瞬間畫面曝光

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮新復里新復3路與新復18路口，昨(5)日下午發生2車碰撞車禍，其中1輛自小客車失控衝入田裡，女駕駛受困在車內，車禍過程監視器畫面今天曝光，民眾將受困女駕駛背離水田脫困。警方呼籲，行經無號誌路口應提高警覺，確保通行安全。

警方表示，事發當時60歲黃男開車沿新復18路西往東行駛，35歲鄭女則沿新復3路南往北行駛，2輛車在路口因未注意車前狀況發生碰撞，車禍發生瞬間的監視畫面今天也曝光，畫面顯示，車禍發生後鄭女駕駛的自小客車，駕駛側的車門嚴重變形，車子直接衝進水田中，女駕駛一度受困，所幸沒有受傷，後來經由附近民眾協助，從副駕駛側車門脫困。

▲▼苗栗苑裡新復3路與新復18路口5日下午發生車禍，其中一輛車掉進田裡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗苑裡新復3路與新復18路口5日下午發生車禍，其中一輛車掉進田裡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

黃男所駕駛的自小客車雖未掉進田裡，但車頭嚴重受損，苑裡消防分隊趕到場時，鄭女向消防人員表示頭部紅腫，黃男則說感到胸痛，警方對雙方酒測並無酒駕，至於詳細肇事原因有待進一步調查釐清。

通霄警分局呼籲，轄區重劃區路口大多沒有號誌，容易發生車禍，而汽、機車駕駛行經路口應注意路口狀況，確保行車安全。

▲▼苗栗苑裡新復3路與新復18路口5日下午發生車禍，其中一輛車掉進田裡，女駕駛由熱心民眾協助揹負脫困。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗苑裡新復3路與新復18路口5日下午發生車禍，其中一輛車掉進田裡，女駕駛由熱心民眾協助揹負脫困。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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