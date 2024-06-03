一天刷幾次牙最好？牙醫曝「這數字」：最重要時機沒刷恐蛀光

▲牙醫師表示，一天最好刷3到4次牙。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一般來說，大家一天早晚會各刷一次牙。但近日牙醫表示，最好是吃完東西就刷，「我的答案是三次。事不過三，但刷牙要過三。」

牙醫楊大為在臉書粉專《楊大為醫師就是細節控》發文，表示病人前幾天傳了一天要刷幾次牙的文章，「這個議題蠻有趣的，基本上我的回答是，一天可以刷牙三次到四次是最好，等於是吃完東西就刷，原因是食物殘渣留在口腔裡面會被細菌分解產生酸，這種酸會造成蛀牙的產生，所以吃完東西就刷很正常也很合理。」

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楊大為說，「只是大家不用太恐慌，不見得每個人都一定有機會刷牙，萬一沒辦法吃完就刷，晚上那一次一定是最重要的，萬一你沒刷就睡，細菌在嘴巴裡面作用一整晚，那你只好拜拜，希望自己的牙齒強壯一點。」

楊大為表示，「當然有人說早上那一次也很重要，但是相較於晚上那次，雖然前一晚有刷乾淨，但有口水味也是不禮貌，至於你要早餐後再刷？我沒太多意見。也沒什麼太多對與錯，只要你記得牙齒這件事很重要就好。」

至於中午要不要刷？楊大為說，「大人有時候為了跑客戶可能沒機會刷牙，但你知道嗎？小學生都有刷喔，大人如果不能刷，那漱漱口也好吧。下午茶之後呢？或許有人說，穿得美美的要同時帶牙刷也有點困難，那老話一句漱口也行吧。所以你覺得一天刷幾次最好？我的答案是三次。事不過三，但刷牙要過三！」

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