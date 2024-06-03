　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一天刷幾次牙最好？牙醫曝「這數字」：最重要時機沒刷恐蛀光

醫師表示，一天最好刷3到4次牙。（示意圖／Pexels）

▲牙醫師表示，一天最好刷3到4次牙。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一般來說，大家一天早晚會各刷一次牙。但近日牙醫表示，最好是吃完東西就刷，「我的答案是三次。事不過三，但刷牙要過三。」

牙醫楊大為在臉書粉專《楊大為醫師就是細節控》發文，表示病人前幾天傳了一天要刷幾次牙的文章，「這個議題蠻有趣的，基本上我的回答是，一天可以刷牙三次到四次是最好，等於是吃完東西就刷，原因是食物殘渣留在口腔裡面會被細菌分解產生酸，這種酸會造成蛀牙的產生，所以吃完東西就刷很正常也很合理。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊大為說，「只是大家不用太恐慌，不見得每個人都一定有機會刷牙，萬一沒辦法吃完就刷，晚上那一次一定是最重要的，萬一你沒刷就睡，細菌在嘴巴裡面作用一整晚，那你只好拜拜，希望自己的牙齒強壯一點。」

楊大為表示，「當然有人說早上那一次也很重要，但是相較於晚上那次，雖然前一晚有刷乾淨，但有口水味也是不禮貌，至於你要早餐後再刷？我沒太多意見。也沒什麼太多對與錯，只要你記得牙齒這件事很重要就好。」

至於中午要不要刷？楊大為說，「大人有時候為了跑客戶可能沒機會刷牙，但你知道嗎？小學生都有刷喔，大人如果不能刷，那漱漱口也好吧。下午茶之後呢？或許有人說，穿得美美的要同時帶牙刷也有點困難，那老話一句漱口也行吧。所以你覺得一天刷幾次最好？我的答案是三次。事不過三，但刷牙要過三！」

延伸閱讀
媽吐槽兒眼睛小…丈夫長相曝光　網驚：趕快帶去看醫生
人妻私奔17年…小王突猝逝報警　意外揭「殺人棄屍案」驚悚內幕
他出國去機場貴賓室　同行朋友酸自私：自己爽不幫大家出錢

ET快訊
驚悚畫面曝！騎士遭砂石車撞輾斷腿滿地血
獨／謝震廷「被控惡鄰」行徑曝光！　住戶：報警都沒輒
「密陽44人性侵案」主謀竟非法營業4年！　網怒：又犯罪
快訊／流浪狗突竄出遭撞死！28歲女騎士重創送醫
國中女遭霸凌墜樓重傷昏迷　校方求捐款助難關
快訊／蘇花公路崇德隧道大坍方！雙向交通阻斷
余祥銓也惹過「大麻煩」！曾給孫安佐「1中肯建議」
基隆潮境公園坍方「10層樓高」！最快6／11搶通

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

0403強震重創花蓮擬免徵汽燃費　最快下個月上路

一天刷幾次牙最好？牙醫曝「這數字」：最重要時機沒刷恐蛀光

北農限定端午粽熱銷　吃貨狂掃上看15萬顆

機票訂好了「要幫男友慶生」　卻抓包他偷約砲！妹子淚崩：該怎辦

彰化2畜牧場雞蛋驗出有「禁藥」　各罰3萬下架1406顆

潮境公園坍方「10層樓高」！仍有巨石落掉風險　估6／11搶通

明起陣雨襲各地！端午連假濕悶　「降雨熱區」曝

基隆山坡地多「順向坡易釀災」　學者：市府應加強防範

19歲女大生車禍...意外發現肺腺癌！醫揭可能原因：不幸中大幸

頂客族夫妻遭情勒「送晚輩機車、遺產該歸誰」！她怒：哪來的臉

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳用AI秀標準中文　「輝達模型可幫台灣預測颱風」

孫領養貓直接帶回家　嬤狂拒絕→接納愛護

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

孫安佐和解狄鶯！　嗆孫鵬：別做偷雞摸狗的事

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

王心凌「才藝表演」NG喊：彩排啦！　自備小道具...誇「蠻有綜藝感」XD

媽規定只能講台語玩桌遊　聽女兒「中文改腔調」笑翻

0403強震重創花蓮擬免徵汽燃費　最快下個月上路

一天刷幾次牙最好？牙醫曝「這數字」：最重要時機沒刷恐蛀光

北農限定端午粽熱銷　吃貨狂掃上看15萬顆

機票訂好了「要幫男友慶生」　卻抓包他偷約砲！妹子淚崩：該怎辦

彰化2畜牧場雞蛋驗出有「禁藥」　各罰3萬下架1406顆

潮境公園坍方「10層樓高」！仍有巨石落掉風險　估6／11搶通

明起陣雨襲各地！端午連假濕悶　「降雨熱區」曝

基隆山坡地多「順向坡易釀災」　學者：市府應加強防範

19歲女大生車禍...意外發現肺腺癌！醫揭可能原因：不幸中大幸

頂客族夫妻遭情勒「送晚輩機車、遺產該歸誰」！她怒：哪來的臉

0403強震重創花蓮擬免徵汽燃費　最快下個月上路

婦自覺「5大不適症狀」　竟已「腸癌三期」侵犯膀胱還轉移淋巴

6月購車／TOYOTA送65吋電視、福特雙雄下殺+速霸陸補助稅金都拼了

歐陽娜娜曬超紅新髮色！　打破爸爸歐陽龍禁令「穿7洞」近況曝光

婁峻碩被國中妹「誤認成黃偉晉」！　還原過程他笑哭：煩不煩

獨／謝震廷「被控惡鄰」行徑曝光！　住戶崩潰：報警、找管委都沒輒

南港2飯店住房優惠！漢來送兒童禮包　六福萬怡含華莎VIP演唱會票

越捷獲最佳低成本航空等兩大獎　6月中飛台中、高雄-富國島

一天刷幾次牙最好？牙醫曝「這數字」：最重要時機沒刷恐蛀光

北農限定端午粽熱銷　吃貨狂掃上看15萬顆

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

生活熱門新聞

黃仁勳演講點名17間大學！　「9國立8私立」入榜

黃仁勳遭網友肉搜　公開身分證字號

短褲、裙妹坐下「1事挺噁」　大票+1：很可怕

把握今空檔　明起「全台下6天」

潮境公園山崩瞬間　「這一幕」惹怒全場

50嵐「經典1品項」回歸！4縣市限定開賣

寶林4死！重症父醫藥費60萬　兒付不出哭：沒人願意接電話

孫安佐爭議不斷　他點名1男星「星二代楷模」

她旅遊遇態度超差日本店員　一個語助詞讓對方道歉了

黃仁勳現身百元快炒店！網笑：全店人均財富瞬間破億

10縣市大雨特報　最新警戒區域曝

iPhone備忘錄「拿來做1事」　果粉驚：這我

孫安佐脫序被逮！命理師揭2原因：恐是溺愛害了他

不只肉搜黃仁勳！「黑夜奇俠」罪行再曝光

更多熱門

相關新聞

19歲女大生車禍...意外發現肺腺癌！醫揭可能原因

19歲女大生車禍...意外發現肺腺癌！醫揭可能原因

肺癌在台灣是頭號殺手，發生率和死亡率都位居冠軍，有超過6成的病例是出現久咳不癒、疲倦或體重減輕才就醫，但這時症狀多已經晚期，存活率很低。過去有一名19歲女大生，因為車禍送急診，結果電腦斷層檢查出1期肺腺癌，幸好及早發現，術後恢復良好。

頂客族夫妻遭情勒「送晚輩機車、遺產該歸誰」

頂客族夫妻遭情勒「送晚輩機車、遺產該歸誰」

超商員工「滷味鍋煎牛排、電鍋蒸蝦」慘了

超商員工「滷味鍋煎牛排、電鍋蒸蝦」慘了

早餐店漲不停！網苦嘆：要漲幾次？

早餐店漲不停！網苦嘆：要漲幾次？

徐韜爆曖昧「柯震東師妹」！

徐韜爆曖昧「柯震東師妹」！

關鍵字：

楊大為刷牙周刊王

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳演講點名17間大學！　「9國立8私立」入榜

即／基隆潮境公園入口土石崩落！

遭白種元拍幸福近況　44男輪姦主謀IG狠嗆：敢動女兒，我清除絆腳石

宥勝遭判刑「台中住家圍帆布牆遮羞」！

黃仁勳概念股「有10檔攻漲停」

孫安佐再嗆爸媽「毀掉他1心願」：想要普通人的幸福！

「晴空匯」出現求售戶　房仲曝屋主心態：沒要降價

陸女業務賣浴缸當眾脫衣！展場洗澡被圍觀

孫安佐槓上父母！律師評「他沒有瘋」

台南女私處除毛「下體被PO限動」！怒告美容師

被老婆趕出來？非洲獅站門外淋雨

黃仁勳遭網友肉搜　公開身分證字號

潮境公園山崩最新現場曝！旅客第一視角驚逃

黃仁勳報明牌！　「42檔老黃概念股」曝光

孫安佐隔空嗆爸　孫鵬首度回應

更多

最夯影音

更多

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳用AI秀標準中文　「輝達模型可幫台灣預測颱風」

孫領養貓直接帶回家　嬤狂拒絕→接納愛護

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面