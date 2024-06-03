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19歲女大生車禍...意外發現肺腺癌！醫揭可能原因：不幸中大幸

一名女大生車禍送急診，結果意外檢查出肺癌。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲女大生不菸不咳，因車禍意外診斷出肺腺癌。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

肺癌在台灣是頭號殺手，發生率和死亡率都位居冠軍，有超過6成的病例是出現久咳不癒、疲倦或體重減輕才就醫，但這時症狀多已經晚期，存活率很低。過去有一名19歲女大生，因為車禍送急診，結果電腦斷層檢查出1期肺腺癌，幸好及早發現，術後恢復良好。

肺癌蟬聯台灣癌症死因首位，由於早期症狀不明顯，很容易忽略，等到發現時，往往是無法手術的晚期，造成的致病原因很多，甚至不抽菸也可能罹患。

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胸腔外科醫師陳聿接受《中時新聞網》採訪透露，曾有一名女大生車禍被送急診，安排做電腦斷層掃描，發現肺部有陰影，因此轉到胸腔外科，經手術採檢證實是1期肺腺癌，幸好腫瘤不到1公分，手術後隔周就回校園正常上課。

由於女大生沒有咳嗽等不適，也沒有家族史、抽菸、二手菸、曝露於石棉環境等肺癌危險因子，若不是因為車禍，就不會及早發現肺癌，並動手術切除乾淨，算是不幸中的大幸。

陳聿說明，年輕型肺癌多是基因影響，研判女大生本身基因有缺陷，因此造成肺癌病變，台灣女性最常見就是表皮生長因子受體基因突變（簡稱EGFR），這類人也較容易罹患肺癌。

陳聿指出，肺癌若能在1期發現，治療以手術切除病兆為主，5年存活率可逾9成，若等到4期，腫瘤已轉移，這時即使經治療，5年存活率僅剩1成5，他提醒民眾若有持續咳血、胸痛、聲音沙啞、感覺喘或疲倦、體重莫名減輕等肺癌疑似症狀，應及早就醫，或定期檢查，以利及早發現身體異狀。

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