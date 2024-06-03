頂客族夫妻遭情勒「送晚輩機車、遺產該歸誰」！她怒：哪來的臉

▲頂客族夫妻對於家人的情勒感到「很噁心」。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

「我真不知道你們哪來的臉」！有名網友抱怨，25年前跟先生結婚時就有共識一輩子不生小孩，也很坦白的跟家人說要當頂客族，豈料隨著他們的弟妹結婚生子，都會被要求送禮，最近甚至有小孩要上大學，還被要求送機車，且若稍微有點不情願，還會被嗆「你們不用養小孩，送個禮有什麼困難」，甚至還私下討論他們身後財產該歸誰。對此，她怒批「很噁心」。

原PO近日在「匿名公社」發文指出，跟先生都是長子長女，25年前結婚時就有共識，也很坦白的跟雙方家人說2人要當頂客族，一輩子不生小孩，豈料隨著2人的弟妹結婚生子，後續一連串的親情勒索隨之而至。

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原PO說，她弟弟的小孩上國小、國中、高中，當姑姑、姑丈的他們都被要求送禮，先生妹妹的小孩也是如此，且因為是舅舅、舅媽，禮物還不能送的太寒酸，且若稍微有點不情願，弟弟、妹妹甚至雙方父母就會說，「你們不用養小孩，生活過得爽爽的，送個禮有什麼困難」，最近先生妹妹的小孩要上大學，竟還被要求送台機車。

更令她氣憤的是，雙方父母還異口同聲的說，「以後孩子們也會照顧孝順我們，現在送點禮怎麼了？」對此，她嘆夫妻倆從沒要求晚輩以後要孝順他們，合理的禮物2人絕對願意，但開口要求高額禮物，「我真不知道你們哪來的臉。」

不僅如此，對方還私下討論他們身後財產該歸誰，讓她怒批「很噁心」，最後她放話「所以別惦記著我們的財產，然後叫孩子們來獻殷勤和噓寒問暖了，孝順自家爸媽和爺爺奶奶，不是比較實際嗎？」

此文一出，網友紛紛直呼太扯「吃相太難看了」、「上大學送機車，那以後結婚生子不就送房子」、「不要再送禮，本來送是情份、不送也合理」、「我同事也碰到類似情況，她媽媽總是問她存款多少、房子股票值多少錢，她跟她老公要出國旅遊，她媽媽就阻擋說，不如把錢省下來以後給弟弟的小孩」。

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