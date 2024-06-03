iPhone16手機殼外流「多一洞」　外媒爆拍照模式大升級

記者蘇晟彥／綜合報導

iPhone 每年在九月釋出全新手機時總能造成轟動，在發表會前各種謠言也滿天飛，今天iPhone 16系列格外受到注目，除了Pro、Pro Max 螢幕尺寸將增大為6.3、6.9吋外，近日又有外媒爆料透過外流的手機殼實機照，多出一個屬於「拍照按鈕 （Capture Button）」的孔洞，讓謠言更增添可信度。

▼iPhone 16渲染圖。（圖／推特）



在今年iPhone 16 外觀的傳聞主要都集中在鏡頭上，根據之前爆料指出，蘋果iPhone16 Pro Max 可能採用 48Mp SONY IMX903 ，1/1.14超大感光元件為史上最大尺寸，而且還配備雙層晶體管技術，支援14Bit ADC 和DCG。因此反應在外觀上，就能看見在鏡頭的尺寸、相關設計上有所不同。

而這次流出的手機殼可以看見，在iPhone 16的鏡頭保護貼中，排列將改成垂直，而在MajinBu、IT之間爆料的手機殼外流照上，可以看到在側邊電源鍵下方多了一個「拍照按鈕」，但目前這個從去年就開始猜測的按鈕實際功效，也必須等到九月發表會後才能得知。

▼iPhone 16 鏡頭保護貼。（圖／X／MajinBuOfficial）

