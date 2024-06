iPhone16手機殼外流「多一洞」　外媒爆拍照模式大升級

記者蘇晟彥/綜合報導

iPhone 每年在九月釋出全新手機時總能造成轟動,在發表會前各種謠言也滿天飛,今天iPhone 16系列格外受到注目,除了Pro、Pro Max 螢幕尺寸將增大為6.3、6.9吋外,近日又有外媒爆料透過外流的手機殼實機照,多出一個屬於「拍照按鈕 (Capture Button)」的孔洞,讓謠言更增添可信度。

▼iPhone 16渲染圖。(圖/推特)



在今年iPhone 16 外觀的傳聞主要都集中在鏡頭上,根據之前爆料指出,蘋果iPhone16 Pro Max 可能採用 48Mp SONY IMX903 ,1/1.14超大感光元件為史上最大尺寸,而且還配備雙層晶體管技術,支援14Bit ADC 和DCG。因此反應在外觀上,就能看見在鏡頭的尺寸、相關設計上有所不同。

而這次流出的手機殼可以看見,在iPhone 16的鏡頭保護貼中,排列將改成垂直,而在MajinBu、IT之間爆料的手機殼外流照上,可以看到在側邊電源鍵下方多了一個「拍照按鈕」,但目前這個從去年就開始猜測的按鈕實際功效,也必須等到九月發表會後才能得知。

▼iPhone 16 鏡頭保護貼。(圖/X/MajinBuOfficial)



In the iPhone 16 Pro case the camera module is huge pic.twitter.com/i847JqKSwt